كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مصير أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق الأبيض، بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-0، في نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "استمرار أحمد عبد الرؤوف؟ لماذا نسأل هذا السؤال حاليا، أحمد عبد الرؤوف في مباراة بيراميدز كان في (سابع سما)، بعد 3 أيام تم طرح سؤالا عن بديله".

وأضاف: "عبد الرؤوف هو محترم للغاية وعمل بجدية ومنحناه الفرصة ولديه فكر ومثقف كرويًا".

وتابع: "سنجتمع كمجلس إدارة قريبا وهناك جلسة مع جون إدوارد وسنفتح جميع الملفات".

وأوضح: "جون إدوارد قال لنا منذ اليوم الأول، إننا نبني قائمة لاعبين جديدة، ونحتاج أكثر من فترة انتقال، وبدأ يتعاقد مع لاعبين جدد بعدها ومنها من يوفق، وهناك عامل مؤثر في ذلك الملف وهو الامكانيات المادية، لكن نعد الجماهير أننا نتعلم من أخطائنا وسنحسن الفريق مستقبلًا".

وأنهى: "سنبدأ بحل أزمة القيد ونحتاج لأموال كبيرة وبعدها نتعاقد مع لاعبين جدد".