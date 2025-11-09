أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، مستقبل الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يحاول بكل الطرق الحفاظ على لاعبيه.

ويرتبط اسم الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد بالانتقال إلى النادي الأهلي بعد نهاية عقودهما مع الفريق الأبيض.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "حسام عبد المجيد ومحمد السيد ابناء نادي الزمالك ومستقبل الزمالك".

وأضاف: "نحن نحافظ على لاعبينا بما يتناسب مع إمكانياتنا".

وأنهى نائب رئيس الزمالك: "لن نخطئ نفس الخطأ مجددًا، نقاتل من أجل الحفاظ عليهم لكن بالإمكانيات المتاحة فقط".

وغاب حسام عبد المجيد عن المشاركة في مباراة بيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة السوبر، بينما لعب 45 دقيقة فقط في مباراة الأهلي بالمباراة النهائية.

بينما تم استبعاد محمد السيد من رحلة الإمارات لأسباب فنية، كما هتفت الجماهير ضده في مباراة ديكيداها الصومالي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ولا يزال يبحث نادي الزمالك تجديد عقود الثنائي نظرا لأهميتهما بالأخص محمد السيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.