يرى حسين الشحات، لاعب الأهلي، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، امتاز بالثبات الانفعالي خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري، نافيا وجود أي أزمات في غرفة الملابس.

وانتصر الأهلي على الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وقال الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "زيزو لاعب كبير ولا أحد يستطيع التقليل من إمكانياته (يقدر يشيل فريق)، وأمتاز في مباراة الزمالك بالثبات الانفعالي وهذه هي شخصيته، وكل اللاعبين كانوا سعداء به".

وأضاف: "كنا نتحدث مع زيزو ونمزح معه ونقول هل ستفعتل مشكلة؟ هو يكون مركز فقط في كل مباراة يشارك فيها ولا يوجد بالنسبة له أي شيء، كل لاعبي الأهلي مميزين".

وواصل: "لا توجد أي أزمات في غرفة ملابس الأهلي، يوميا نتجمع كلاعبين ونكون سعداء للغاية".

وتابع الشحات: "صاحبنا عدم توفيق في الفترة الماضية بالأخص في مباراتي المصري وبتروجت الكرة رفضت دخول الشباك، لكن هذه هي كرة القدم".

وأنهى: "قبل بطولة السوبر اتفقنا أن نتوج بها لأنها مسألة حياة أو موت وذلك لمصالحة الجماهير ونحمد الله عليها".