المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الشحات: زيزو تحلّى بالثبات الانفعالي ضد الزمالك.. ولا توجد أزمة في غرفة الملابس

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:13 ص 11/11/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

يرى حسين الشحات، لاعب الأهلي، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، امتاز بالثبات الانفعالي خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري، نافيا وجود أي أزمات في غرفة الملابس.

وانتصر الأهلي على الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وقال الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "زيزو لاعب كبير ولا أحد يستطيع التقليل من إمكانياته (يقدر يشيل فريق)، وأمتاز في مباراة الزمالك بالثبات الانفعالي وهذه هي شخصيته، وكل اللاعبين كانوا سعداء به".

وأضاف: "كنا نتحدث مع زيزو ونمزح معه ونقول هل ستفعتل مشكلة؟ هو يكون مركز فقط في كل مباراة يشارك فيها ولا يوجد بالنسبة له أي شيء، كل لاعبي الأهلي مميزين".

وواصل: "لا توجد أي أزمات في غرفة ملابس الأهلي، يوميا نتجمع كلاعبين ونكون سعداء للغاية".

وتابع الشحات: "صاحبنا عدم توفيق في الفترة الماضية بالأخص في مباراتي المصري وبتروجت الكرة رفضت دخول الشباك، لكن هذه هي كرة القدم".

وأنهى: "قبل بطولة السوبر اتفقنا أن نتوج بها لأنها مسألة حياة أو موت وذلك لمصالحة الجماهير ونحمد الله عليها".

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك السوبر المصري زيزو الشحات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg