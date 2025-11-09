علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال منصة التتويج في نهائي بطولة السوبر المصري.

وانتصر الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على استاد محمد بن زايد، في لقاء شهد أزمة حيث تخطى زيزو السلام على نائب رئيس الزمالك.

وقال الدماطي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "زيزو لاعب محترف جدا وعقلية تستحق التواجد في الأهلي، كان من أفضل اللاعبين أمام الزمالك، وكان أفضل لاعب في المباراة ولكل مجتهد نصيب، ويستحق التقدير لأنه تحمل ضغوط كبيرة".

وواصل: "المباراة شهدت تجاوزات تجاه أحمد سيد زيزو ورغم وجود ذلك في الكرة في كل مكان إلا أنها كانت زائدة بعض الشيء، وهذا متوقع في الكرة ونراه".

أما عن أزمة زيزو وهشام نصر بعد المباراة.. قال: "أريد أن أقول إنني رأيت زيزو بعد المباراة توجه للاعبي والجهاز الفني لنادي الزمالك، ومن الواضح أنه لا يوجد مشكلة مع المنظومة نفسها بل هي مجرد أزمة مع بعض الأشخاص".

وتابع: "نتمنى أن نتخطى تصرف زيزو لأن هناك بعض المبالغات، هو في النهاية رجل مضغوط وهناك خلفيات لا نعرفها وهي واقعة ومرت".

وبالانتقال للحديث عن ييس توروب مدرب الأهلي.. قال: "متفائل به لأنه يملك شخصية جيدة، وبدايته موفقة مع الفريق، وهذه البطولة الأولى لنا كمجلس جديد والـ23 كقائمة محمود الخطيب بالإضافة لـ3 برونزيات كأس العالم للأندية".

وأنهى: "جماهير الأهلي تطالب اللاعبين بعد الفوز على الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا، وييس توروب لم يستوعب ذلك في البداية، وسيكون سعيدا به لكن بعد ذلك سيرهق بسبب منظومة الضغط في النادي بشكل عام".