المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدماطي: هناك مبالغات بسبب تصرف زيزو بعد مباراة الزمالك.. والجماهير تطالب ببطولة أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:41 ص 11/11/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال منصة التتويج في نهائي بطولة السوبر المصري.

وانتصر الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على استاد محمد بن زايد، في لقاء شهد أزمة حيث تخطى زيزو السلام على نائب رئيس الزمالك.

وقال الدماطي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "زيزو لاعب محترف جدا وعقلية تستحق التواجد في الأهلي، كان من أفضل اللاعبين أمام الزمالك، وكان أفضل لاعب في المباراة ولكل مجتهد نصيب، ويستحق التقدير لأنه تحمل ضغوط كبيرة".

وواصل: "المباراة شهدت تجاوزات تجاه أحمد سيد زيزو ورغم وجود ذلك في الكرة في كل مكان إلا أنها كانت زائدة بعض الشيء، وهذا متوقع في الكرة ونراه".

أما عن أزمة زيزو وهشام نصر بعد المباراة.. قال: "أريد أن أقول إنني رأيت زيزو بعد المباراة توجه للاعبي والجهاز الفني لنادي الزمالك، ومن الواضح أنه لا يوجد مشكلة مع المنظومة نفسها بل هي مجرد أزمة مع بعض الأشخاص".

وتابع: "نتمنى أن نتخطى تصرف زيزو لأن هناك بعض المبالغات، هو في النهاية رجل مضغوط وهناك خلفيات لا نعرفها وهي واقعة ومرت".

وبالانتقال للحديث عن ييس توروب مدرب الأهلي.. قال: "متفائل به لأنه يملك شخصية جيدة، وبدايته موفقة مع الفريق، وهذه البطولة الأولى لنا كمجلس جديد والـ23 كقائمة محمود الخطيب بالإضافة لـ3 برونزيات كأس العالم للأندية".

وأنهى: "جماهير الأهلي تطالب اللاعبين بعد الفوز على الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا، وييس توروب لم يستوعب ذلك في البداية، وسيكون سعيدا به لكن بعد ذلك سيرهق بسبب منظومة الضغط في النادي بشكل عام".

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك السوبر المصري أحمد سيد زيزو محمد الدماطي هشام نصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg