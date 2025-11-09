قرر نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، بسبب التصرف الصادر منه أثناء مراسم التتويج في نهائي كأس السوبر المصري.

وسقط فريق الزمالك في فخ الهزيمة أمام نظيره الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية من كأس السوبر ليتوج المارد الأحمر باللقب.

الزمالك يشكو زيزو

أرسل نادي الزمالك، شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، بسبب عدم مصافحته لنائب رئيس النادي ورئيس بعثة الأبيض في الإمارات، هشام نصر.

واستند نادي الزمالك في شكواه على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وطالب الزمالك بالنظر إلى المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسوؤلين أو عناصر اللعبة.

وأوضح نادي الزمالك أن طالب في شكواه المقدمة إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقًا للائحة.

كان قد تجنب أحمد سيد زيزو، مصافحة هشام نصر خلال مراسم التتويج، وتعمد تجاوزه وتوجه بشكل مباشر إلى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الأحمر في الإمارات.