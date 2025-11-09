المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: الأهلي أرسل لاتحاد الكرة فيديوهات تثبت تجاوز جماهير الزمالك ضد زيزو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:30 م 12/11/2025
الأهلي وزيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

لم يكتف النادي الأهلي بتقديم شكوى فقط إلى اتحاد الكرة بشأن التجاوزات المسيئة لأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، خلال مباراة الزمالك، بل أثبت ذلك ببعض الفيديوهات.

وكان الأهلي قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، طالب فيها بالتحقيق الفوري في التجاوزات غير الأخلاقية التي تعرض لها لاعب الفريق أحمد السيد "زيزو" وعائلته، خلال مباراة نهائي السوبر المصري التي أقيمت يوم الأحد الماضي في دولة الإمارات.

وانتصر الأهلي على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة 2-0، ليتوج باللقب رقم 16 في تاريخه.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي أرسل في شكواه إلى اتحاد الكرة فيديوهات خاصة بتجاوزات جماهير الزمالك ضد زيزو".

وكانت جماهير نادي الزمالك التي حضرتي مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس السوبر المصري قد هتفت بتجاوزات ضد أحمد سيد زيزو وهو ما أزعج إدارة الفريق الأحمر التي تبحث عن حقوق لاعبها.

الزمالك كان قد تخطى بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري في الإمارات بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، قبل أن يخسر من الأهلي في النهائي بنتيجة 2-0.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك اتحاد الكرة السوبر المصري زيزو

