نشر "يلا كورة" مجموعة من الأخبار الهامة، على مدار يوم الأربعاء، أبرزها قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن معاقبة الثنائي أحمد مصطفى زيزو وخوان بيزيرا، نجما الأهلي والزمالك، على خلفية أحداث مراسم التتويج في مباراة نهائي كأس السوبر المحلي.

وجاءت أبرز الموضوعات المنشورة عبر موقع "يلا كورة" يوم الأربعاء على النحو التالي:

عقوبات على زيزو وبيزيرا بعد السوبر المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، التي توج بها النادي الأهلي في النهائي على حساب الزمالك، والتي شملت جماهير القطبين والثنائي زيزو وبيزيرا.

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيها بالتحقيق الفوري في التجاوزات غير الأخلاقية التي تعرض لها لاعب الفريق أحمد السيد "زيزو" وعائلته، خلال مباراة نهائي السوبر المصري.

مصدر: الزمالك يشكو زيزو لرئيس اتحاد الكرة

أكد مصدر بنادي الزمالك أن النادي لم يكتف بتقديم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلي، بل أرسل شكوى أخرى مباشرة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، طالبًا فيها معاقبة اللاعب بسبب ما وصفه النادي بـ "تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج".

مصدر ليلا كورة: لجان تفتيش من الشباب والرياضة في الزمالك

كشف مصدر ليلا كورة عن وجود لجان تفتيش داخل نادي الزمالك، في الفترة الحالية من جانب مديرية الشباب والرياضة، مختصة بفحص الميزانية التي تم رفضها في الجمعية العمومية الأخيرة.

وزارة الرياضة تجيب ليلا كورة.. هل تتجمد حسابات الزمالك بسبب المخالفات المالية؟

نفى محمد الشاذلي، متحدث وزارة الشباب والرياضة، تجميد أموال نادي الزمالك كما تردد في الساعات الماضية بعد مرور لجان مديرية الشباب والرياضة بالنادي.

بمشاركة صلاح وتأهيل محمد إسماعيل.. منتخب مصر يستعد لمواجهة أوزبكستان وديًا

واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته، مساء الأربعاء، باستاد العين بالإمارات في إطار الاستعداد لودية أوزبكستان، بمشاركة محمد صلاح نجم ليفربول عقب وصوله من إنجلترا، بالإضافة لتأهيل محمد إسماعيل مدافع الزمالك.

مصدر يكشف ليلا كورة.. موعد انضمام مرموش لمعسكر منتخب مصر

غاب عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، عن تدريبات الفراعنة مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة أوزبكستان، لكن تم تحديد موعد وصوله للمعسكر لاحقًا.

أبرزها اجتماع الخطيب وتوروب.. قناة الأهلي تكشف 3 ملفات هامة في القلعة الحمراء

كشفت قناة الأهلي عن 3 ملفات تخص الفريق الأول لكرة القدم، قبل العودة من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد بطولة السوبر المصري، أبرزها يتعلق باجتماع توروب مع الخطيب لحسم ملف صفقات يناير.

منتخب مصر الثاني يعلن استدعاء ثنائي جديد.. واستبعاد لاعب الزمالك للإصابة

أعلن منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، استدعاء ثنائي جديد للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام خلال الفترة الحالية، وذلك عقب التأكد من إصابة الثلاثي: عمرو السولية، أحمد ربيع ومصطفى شلبي.

تقارير: حكيمي سيكون جاهزًا للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية

كشفت تقارير مغربية أن أشرف حكيمي سيكون جاهزًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، مع منتخب المغرب، ولكن مشاركة ثلاثي آخر لا تزال محل شك في كأس أمم أفريقيا، بعدما دخلوا في دائرة إثبات الذات من أجل الحصول على ثقة المدرب وليد الركراكي.