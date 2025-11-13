وجه عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رسالة الشكر إلى هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وكان أبوريدة أشاد بجهود فرق العمل الإماراتي في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

واحتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي منافسات السوبر المصري من 6 حتى 9 نوفمبر، وتوج الأهلي باللقب على حساب الزمالك.

وقال رئيس رابطة الإمارات في رسالته إلى أبوريدة: "يسرنا أن نتوجه إلى سعادتكم بخالص الشكر والتقدير على رسالتكم الكريمة وما تضمنته من كلمات طيبة على جهود فرق العمل في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات".

وأضاف: "لقد أسعدنا كثيرا ما لمسناه من تقديركم لمستوى الاحترافية والدقة التنظيمية وهو نتاج تعاون وثيق ومخلص بين مؤسساتنا الشقيقة".

وأكمل: "لقد جسدت هذه البطولة عمق الروابط الأخوية بين الإمارات ومصر، وعكست ما يجمعنا من أهداف مشتركة لخدمة كرة القدم العربية والإرتقاء بها".

وتابع: "نؤكد اعتزازنا الكبير بهذه الشراكة وتقديرنا لدور الاتحاد المصري لكرة القدم كشريك أساسي في إنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرفة".

واستكمل: "كما يسعدنا أن نرحب بكم وبوفدكم الكريم في أي من فعاليات رابطة المحترفين الإماراتية القادمة، تأكيدًا لاستمرار التواصل البناء الذي نفرح به ونفاخر به، ونجدد شكرنا وتقديرنا لسعادتكم ونتمنى لكم وللاتحاد المصري لكرة القدم دوام التوفيق".