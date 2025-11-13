المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيرلندا

أيرلندا

2 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

4 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لم يكن ضمن التنظيم".. الأهلي يكشف مفاجأة عن الممر الشرفي للزمالك في السوبر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:03 م 13/11/2025
الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تنظيم ممرًا شرفيًا لنادي الزمالك، عقب تتويج المارد بلقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي فاز على الزمالك (2-0)، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مساء الأحد الماضي.

ممر شرفي للزمالك

وقال وليد صلاح عبر أون سبورت: "نظمنا ممرا شرفيا لنادي الزمالك بعد مباراة نهائي السوبر، رغم أن التنظيم لم يكن به ممرا شرفيا، ذهبت أنا وييس توروب وكل الجهاز الفني لمصافحة جهاز الزمالك".

أضاف: "كما أن كل اللاعبين صافحوا بعضهم البعض، ولم أتحدث عن زيزو بعد مباراة السوبر لأنه انضم إلى منتخب مصر".

التتويج بالسوبر

شدد: "بطولة السوبر جاءت في توقيتها مليون بالمئة، خاصة بعد بداية الموسم في كأس العالم للأندية مع خوسيه ريبيرو ثم في الدوري ورحيله بعد ذلك، والاستعانة بعماد النحاس الذي أدى المهمة على أكمل وجه".

تابع: "ثم ييس توروب الذي يسير بشكل جيد ويقدم أداءً مميزًا في المباريات، والتعادل مع بتروجيت والمصري، لأن التعادل في الأهلي كأنه هزيمة، لذلك كان من المهم الفوز بهذه البطولة".

حقيقة ركلة الجزاء

أشار: "سعيد بالأداء التحكيمي في السوبر، البنا أدار مباراة نصف النهائي بشكل جيد، ولعبتي ركلتي الجزاء، الحكام قاموا بتحليلها وأجمعوا على عدم وجود مخالفة".

اختتم تصريحاته: "يد ياسين مرعي لم تذهب للكرة، والمسافة كانت قريبة جدًا، لذلك من الطبيعي بعد ارتطامها في قدم بن رمضان، ألا يتم احتسابها، وأرى أن البنا حكم كبير وقدم مستوى مميز".

الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري محمود البنا أحمد زيزو وليد صلاح الدين نهائي كأس السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg