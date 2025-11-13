كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تنظيم ممرًا شرفيًا لنادي الزمالك، عقب تتويج المارد بلقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي فاز على الزمالك (2-0)، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مساء الأحد الماضي.

ممر شرفي للزمالك

وقال وليد صلاح عبر أون سبورت: "نظمنا ممرا شرفيا لنادي الزمالك بعد مباراة نهائي السوبر، رغم أن التنظيم لم يكن به ممرا شرفيا، ذهبت أنا وييس توروب وكل الجهاز الفني لمصافحة جهاز الزمالك".

أضاف: "كما أن كل اللاعبين صافحوا بعضهم البعض، ولم أتحدث عن زيزو بعد مباراة السوبر لأنه انضم إلى منتخب مصر".

التتويج بالسوبر

شدد: "بطولة السوبر جاءت في توقيتها مليون بالمئة، خاصة بعد بداية الموسم في كأس العالم للأندية مع خوسيه ريبيرو ثم في الدوري ورحيله بعد ذلك، والاستعانة بعماد النحاس الذي أدى المهمة على أكمل وجه".

تابع: "ثم ييس توروب الذي يسير بشكل جيد ويقدم أداءً مميزًا في المباريات، والتعادل مع بتروجيت والمصري، لأن التعادل في الأهلي كأنه هزيمة، لذلك كان من المهم الفوز بهذه البطولة".

حقيقة ركلة الجزاء

أشار: "سعيد بالأداء التحكيمي في السوبر، البنا أدار مباراة نصف النهائي بشكل جيد، ولعبتي ركلتي الجزاء، الحكام قاموا بتحليلها وأجمعوا على عدم وجود مخالفة".

اختتم تصريحاته: "يد ياسين مرعي لم تذهب للكرة، والمسافة كانت قريبة جدًا، لذلك من الطبيعي بعد ارتطامها في قدم بن رمضان، ألا يتم احتسابها، وأرى أن البنا حكم كبير وقدم مستوى مميز".