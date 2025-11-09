أبدى محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، سعادته بعدما عاد النادي من رحلة الإمارات حاملا لقبي كأس السوبر المصري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري لكرة القدم بعدما فاز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-0، بينما حقق فريق كرة اليد الفوز على سموحة ليعود بكأس سوبر اليد الذي أقيم في الإمارات أيضًا.

وقال الغزاوي في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "سموحة كان فريقا قويا طوال المباراة أمامنا، ونحمد الله أننا كنا على قدر المسؤولية وقدم لاعبونا بخبرات كبيرة للغاية".

وأضاف: "ربنا أكرمنا وأدوا بروح الأهلي حتى يظل رقم واحد ويحافظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.. أبارك لجميع اللاعبين والجماهير التي ظلت تساندنا ومنح المباراة طعمًا جيدًا".

وواصل الغزاوي: "شعور جيد العودة من الإمارات ببطولتي السوبر المصري للقدم واليد والفارق بينهم أيام قليلة، وبالتأكيد سعيد للغاية لأن هناك بطولتين دخلوا الأهلي في 4 أيام تقريبًا".

أما عن فريق كرة القدم قال عضو مجلس الإدارة: "فريق القدم في الأهلي بدأ الموسم بأول بطولة وفي الفترة القادمة الجهاز الفني والمدير الفني والكل يعمل بشكل جيد".

وأنهى: "الأهلي مستواه كان جيدًا للغاية في مباراتي سيراميكا والزمالك، ولكن دائمًا نريد الأفضل.. الأهلي ليس أفضل فريق في أفريقيا بل هو فريق عالمي مكانه في قارة أفريقيا، إن شاء الله نحصد جميع البطولات القادمة".