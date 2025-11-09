المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الغزاوي: الأهلي فريق عالمي في أفريقيا.. والروح منحتنا سوبر اليد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:26 ص 16/11/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أبدى محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، سعادته بعدما عاد النادي من رحلة الإمارات حاملا لقبي كأس السوبر المصري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري لكرة القدم بعدما فاز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-0، بينما حقق فريق كرة اليد الفوز على سموحة ليعود بكأس سوبر اليد الذي أقيم في الإمارات أيضًا.

وقال الغزاوي في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "سموحة كان فريقا قويا طوال المباراة أمامنا، ونحمد الله أننا كنا على قدر المسؤولية وقدم لاعبونا بخبرات كبيرة للغاية".

وأضاف: "ربنا أكرمنا وأدوا بروح الأهلي حتى يظل رقم واحد ويحافظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.. أبارك لجميع اللاعبين والجماهير التي ظلت تساندنا ومنح المباراة طعمًا جيدًا".

وواصل الغزاوي: "شعور جيد العودة من الإمارات ببطولتي السوبر المصري للقدم واليد والفارق بينهم أيام قليلة، وبالتأكيد سعيد للغاية لأن هناك بطولتين دخلوا الأهلي في 4 أيام تقريبًا".

أما عن فريق كرة القدم قال عضو مجلس الإدارة: "فريق القدم في الأهلي بدأ الموسم بأول بطولة وفي الفترة القادمة الجهاز الفني والمدير الفني والكل يعمل بشكل جيد".

وأنهى: "الأهلي مستواه كان جيدًا للغاية في مباراتي سيراميكا والزمالك، ولكن دائمًا نريد الأفضل.. الأهلي ليس أفضل فريق في أفريقيا بل هو فريق عالمي مكانه في قارة أفريقيا، إن شاء الله نحصد جميع البطولات القادمة".

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك سموحة الغزاوي السوبر المصري لليد السوبر المصري للقدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg