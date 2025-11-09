المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من نهائي السوبر لدوري الجمهورية.. الأهلي يهزم الزمالك 4 مرات في 10 أيام

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:11 م 16/11/2025
احتفال أشرف بنشرقي لاعب الأهلي

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

"الأهلي يهزم الزمالك"، جملة تكررت 4 مرات خلال آخر 10 أيام فقط، ليثبت الفريق الأحمر أنه يسير على خطى ثابتة حتى في قطاع الناشئين.

الأهلي يحسم قمة 2005

وانتصر الأهلي على الزمالك مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي بمدينة نصر، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية مواليد 2005.

ويدين الأهلي بهذا الفوز للثنائي الأجنبي صامويل أوبونج الذي سجل الهدف الأول، وإبراهيما كاظم الذي سجل الهدف الثاني والثالث للفريق الأحمر خلال القمة.

ورفع الأهلي رصيده بهذه النتيجة إلى 18 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز 6 مرات وتلقى هزيمتين كالتالي: "خسر أمام مودرن سبورت 2-3، وفاز على فاركو 3-2، وعلى غزل المحلة 2-1، وعلى بيراميدز 3-2، وعلى إنبي 3-2، وعلى سيراميكا كليوباترا 2-1، وخسر أمام حرس الحدود 1-2، ثم انتصر اليوم ضد الزمالك بنتيجة 3-0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

الأهلي يحسم قمة 2007

وبعيدا عن قمة 2005، فاز الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل، يوم الإثنين الماضي، في لقاء أقيم على ملعب مدينة نصر، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.

ليرفع الأهلي "2007" رصيده إلى 18 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 3 مرات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 5 أهداف في مرماه، وفاز أخيرا على الزمالك بنتيجة 3-2.

بنشرقي ومروان يحسمان قمة السوبر

وقبل 8 أيام فقط كان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وبادر المغربي أشرف بنشرقي بالتسجيل في هذه المباراة، قبل أن يضيف مروان عطية الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليتوج الفريق الأحمر باللقب السادس عشر في تاريخه خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

الأهلي ينتصر على الزمالك 4 مرات في 10 أيام

مواليد 2011.. الأهلي يفوز على الزمالك 3-0 في دوري الجمهورية، يوم 7 نوفمبر.

الفريق الأول.. الأهلي يهزم الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري بنتيجة 2-0 ليتوج باللقب الـ16، يوم 9 نوفمبر.

مواليد 2007.. الأهلي يهزم الزمالك 3-2 في بطولة الجمهورية، يوم 10 نوفمبر.

مواليد 2005.. الأهلي يفوز على الزمالك في دوري الجمهورية للشباب بنتيجة 3-0، يوم 16 نوفمبر.

يُشار إلى أن نادي الزمالك كان قد انتصر على النادي الأهلي في دوري 2009 بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

الأهلي الزمالك دوري الجمهورية نهائي كأس السوبر مواليد 2005 مواليد 2007

التعليقات

