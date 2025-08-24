المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي يفوز والزمالك يتعثر.. نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:21 م 24/08/2025 تعديل في 25/08/2025
سيدات الأهلي

صورة أرشيفية

انتهت منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري للكرة النسائية موسم 2025/2026 والتي شهدت عدة مواجهات مثيرة لم تنته أي منها بالتعادل سوى مباراة واحدة.

وأقيمت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد المباريات الجديد بعد إعادة القرعة بسبب انسحاب الجونة من المشاركة في الموسم الجاري.

بعد اعتذار الجونة.. إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية (مستند)

نتيجة مباريات الجولة الأولى بالكرة النسائية

- وادي دجلة 6-2 المقاولون العرب.

- إنبي 5-0 زد.

- بيراميدز 1-0 الطيران.

- رع 1-3 مسار.

- الزمالك 0-0 إس إي كي.

- اتحاد بسيون 0-3 البنك الأهلي.

- بالم هيلز 0-3 الأهلي.

- مودرن سبورت 4-1 المصري.

أبطال موسم 2024/2025

كان قد توج مسار بلقب الدوري المصري للسيدات بالموسم الماضي (2024/2025)، وذلك بعد منافسة وصلت مع الأهلي إلى المراحل الأخيرة من المسابقة.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر، بعد أن تفوق أمام وادي دجلة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بهدف نظيف دون رد.

اقرأ أيضًا

الزمالك يعلن ضم 3 صفقات جديدة لفريق السيدات

حنان آيت الحاج.. من أحياء المغرب إلى الدوري الإسباني وكأس العالم

الأهلي الزمالك مسار الدوري المصري للكرة النسائية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    23
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-womens-premier-league/2997/news/521273/الأهلي-يفوز-والزمالك-يتعثر-نتائج-الجولة-الأولى-من-الدوري-المصري-للسيدات", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الأهلي يفوز والزمالك يتعثر.. نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات", "alternativeHeadline":"نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات", "description": "انتهت منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري للكرة النسائية موسم 2025/2026 والتي شهدت عدة مواجهات مثيرة لم تنته أي منها بالتعادل سوى مباراة واحدة. ", "articleSection": "الدوري المصري الممتاز - سيدات", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/27/9872025_1_27_17_47.webp", "keywords": "الدوري المصري للكرة النسائية-الأهلي-مسار-الزمالك", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-womens-premier-league/2997/news/521273/الأهلي-يفوز-والزمالك-يتعثر-نتائج-الجولة-الأولى-من-الدوري-المصري-للسيدات", "articleBody": "انتهت منافسات الجولة الأولى من&nbsp;مباريات الدوري المصري للكرة النسائية موسم 2025/2026 والتي شهدت عدة مواجهات مثيرة لم تنته أي منها بالتعادل سوى مباراة واحدة.وأقيمت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد المباريات الجديد بعد إعادة القرعة بسبب انسحاب الجونة من المشاركة في الموسم الجاري.بعد اعتذار الجونة.. إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية (مستند)نتيجة مباريات الجولة الأولى بالكرة النسائية- وادي دجلة 6-2 المقاولون العرب.- إنبي 5-0 زد.- بيراميدز 1-0 الطيران.- رع 1-3 مسار.- الزمالك 0-0 إس إي كي.- اتحاد بسيون 0-3 البنك الأهلي.- بالم هيلز 0-3 الأهلي.- مودرن سبورت 4-1 المصري.أبطال موسم 2024/2025كان قد توج مسار بلقب الدوري المصري للسيدات بالموسم الماضي (2024/2025)، وذلك بعد منافسة وصلت مع الأهلي إلى المراحل الأخيرة من المسابقة.وحقق الأهلي لقب كأس مصر، بعد أن تفوق أمام وادي دجلة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بهدف نظيف دون رد.اقرأ أيضًاالزمالك يعلن ضم 3 صفقات جديدة لفريق السيداتحنان آيت الحاج.. من أحياء المغرب إلى الدوري الإسباني وكأس العالم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/27/9872025_1_27_17_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 24T20:21: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T05:21:24+03:00", "datePublished" : "2025-08-24T20:21:00+03:00" }