انتهت منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري للكرة النسائية موسم 2025/2026 والتي شهدت عدة مواجهات مثيرة لم تنته أي منها بالتعادل سوى مباراة واحدة.

وأقيمت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد المباريات الجديد بعد إعادة القرعة بسبب انسحاب الجونة من المشاركة في الموسم الجاري.

نتيجة مباريات الجولة الأولى بالكرة النسائية

- وادي دجلة 6-2 المقاولون العرب.

- إنبي 5-0 زد.

- بيراميدز 1-0 الطيران.

- رع 1-3 مسار.

- الزمالك 0-0 إس إي كي.

- اتحاد بسيون 0-3 البنك الأهلي.

- بالم هيلز 0-3 الأهلي.

- مودرن سبورت 4-1 المصري.

أبطال موسم 2024/2025

كان قد توج مسار بلقب الدوري المصري للسيدات بالموسم الماضي (2024/2025)، وذلك بعد منافسة وصلت مع الأهلي إلى المراحل الأخيرة من المسابقة.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر، بعد أن تفوق أمام وادي دجلة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بهدف نظيف دون رد.

