المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
بارما

بارما

1 2
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 2
22:05
لانس

لانس

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مسار يتعادل مع الجيش الملكي المغربي بافتتاح مشواره في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:37 م 08/11/2025
مباراة مسار والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا للسي

مباراة مسار والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا للسيدات

حسم التعادل السلبي أحداث مباراة مسار والجيش الملكي المغربي، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة في مصر.

ولم ينجح كلا الفريقين في زيارة الشباك، بعدما أهدرت حنان آيت الحاج ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي.

وفي المقابل تألقت حبيبة صبري حارسة مرمى نادي مسار، ونجحت في الحفاظ على نظافة شباكها، لتحصد جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وشهدت المجموعة ذاتها انتصار فريق ريال باماكو المالي بهدفين مقابل هدف، على حساب نظيره 15 دي أجوستو بطل غينيا الاستوائية.

وبهذه النتائج، تربع ريال باماكو على صدارة ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى مسار والجيش الملكي في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة.

مباراة مسار القادمة
الجيش الملكي مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    54
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg