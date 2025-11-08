حسم التعادل السلبي أحداث مباراة مسار والجيش الملكي المغربي، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة في مصر.

ولم ينجح كلا الفريقين في زيارة الشباك، بعدما أهدرت حنان آيت الحاج ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي.

وفي المقابل تألقت حبيبة صبري حارسة مرمى نادي مسار، ونجحت في الحفاظ على نظافة شباكها، لتحصد جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وشهدت المجموعة ذاتها انتصار فريق ريال باماكو المالي بهدفين مقابل هدف، على حساب نظيره 15 دي أجوستو بطل غينيا الاستوائية.

وبهذه النتائج، تربع ريال باماكو على صدارة ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى مسار والجيش الملكي في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة.