كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

دوري السيدات.. الطيران ينسحب أمام الأهلي بعد استقبال 12 هدفًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:19 م 14/11/2025
مباراة الأهلي والطيران في دوري السيدات

مباراة الأهلي والطيران في دوري السيدات

شهدت منافسات الجولة التاسعة من دوري السيدات، انتصار الأهلي أمام الطيران، بنتيجة 12-0، بعد انسحاب الأخير، بينما تفوق الزمالك على حساب رع بثلاثية نظيفة.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول على حساب الطيران، بنتيجة 10-0، حيث سجل كلا أهداف سيدات الأحمر من: ميرسي أتوبرا (هاتريك)، لولو نصر (هاتريك)، ثريا أشرف (هدفين)، نورا خالد وحبيبة عمر.

وفي الشوط الثاني أضافت سيدات الأهلي هدفين بأقدام نور يوسف وسارة كرد، ليقرر بعدها نادي الطيران الانسحاب من المواجهة، في الدقيقة 55.

وفي إطار لقاءات الجولة ذاتها، انتصر الزمالك على حساب رع بثلاثية نظيفة، بينما تفوق زد أمام المصري برباعية مقابل هدف.

وتعادل بيراميدز مع اتحاد بسيون بهدف لكلا منهما، بينما فاز البنك الأهلي على إس أي كا أف سي الرياضي بنتيجة 2-1.

وحافظت سيدات وادي دجلة على صدارة جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-0، بينما جاءت سيدات الأهلي في الوصافة برصيد 19 نقطة.

مباراة الأهلي القادمة
سيدات الأهلي سيدات وادي دجلة دوري السيدات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    61
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

