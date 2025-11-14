شهدت منافسات الجولة التاسعة من دوري السيدات، انتصار الأهلي أمام الطيران، بنتيجة 12-0، بعد انسحاب الأخير، بينما تفوق الزمالك على حساب رع بثلاثية نظيفة.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول على حساب الطيران، بنتيجة 10-0، حيث سجل كلا أهداف سيدات الأحمر من: ميرسي أتوبرا (هاتريك)، لولو نصر (هاتريك)، ثريا أشرف (هدفين)، نورا خالد وحبيبة عمر.

وفي الشوط الثاني أضافت سيدات الأهلي هدفين بأقدام نور يوسف وسارة كرد، ليقرر بعدها نادي الطيران الانسحاب من المواجهة، في الدقيقة 55.

وفي إطار لقاءات الجولة ذاتها، انتصر الزمالك على حساب رع بثلاثية نظيفة، بينما تفوق زد أمام المصري برباعية مقابل هدف.

وتعادل بيراميدز مع اتحاد بسيون بهدف لكلا منهما، بينما فاز البنك الأهلي على إس أي كا أف سي الرياضي بنتيجة 2-1.

وحافظت سيدات وادي دجلة على صدارة جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-0، بينما جاءت سيدات الأهلي في الوصافة برصيد 19 نقطة.