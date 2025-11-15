حسم فريق مسار تأهله إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وذلك بعد تعادله أمام نظيره يواسفاس باماكو، في المباراة التي جمعت بينهما بالمسابقة.

وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على المباراة التي جرت بين مسار ويواسفاس باماكو، ليحسم الفريق المصري تأهله إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وافتتحت أومو كوني، لاعبة يواسفاس باماكو، التسجيل لصالح فريقها أمام مسار، وذلك عن طريق رأسية قوية خلال الشوط الأول من المباراة، لم تنجح الحارسة حبيبة صبري في التصدي لها.

وظلت محاولات فريق مسار قائمة طوال المباراة، إلا إنها لم تككل بالنجاح حتى نجح الفريق في إدراك التعادل بالوقت المحتسب بدل من ضائع، عن طريق اللاعبة نور.

بذلك التعادل رفع فريق مسار رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف الجيش الملكي المتصدر، ليتأهل النادي المصري إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق الجيش الملكي على 15 أغسطس بثنائية نظيفة، ليرتقي الفريق المغربي إلى قمة جدول ترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة

- الجيش الملكي: 7 نقاط.

- مسار: 5 نقاط.

- يواسفاس باماكو: 4 نقاط.

- 15 أغسطس: بلا نقاط.