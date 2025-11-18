انتتهت المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة، من الدوري المصري للسيدات والتي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، وشهدت إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهات.

وأقيمت 7 مباريات من الدوري، هم، الزمالك أمام إنبي، إس أي كا إف سي أمام وادي دجلة، الطيران أمام مودرن سبورت، زد أمام بالم هيلز، المقاولون العرب أمام اتحاد بسيون، المصري أمام رع، الأهلي أمام البنك الأهلي.

الأهلي والزمالك يحققان الفوز في مباريات الجولة الرابعة

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز برباعية نظيفة أمام إنبي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري، بينما تمكن الأهلي من تخطي البنك الأهلي بخماسية دون رد.

واكتسح فريق مودرن سبورت نظيره الطيران بنتيجة (10-1)، بينما تفوق وادي دجلة على إس أي كا بنتيجة (4-1)، وتخطى زد منافسه بالم هيلز بالنتيجة ذاتها.

وتفوق فريق رع على المصري بنتيجة (3-1)، واكتسح المقاولون العرب نظيره اتحاد بسيون.

الزمالك 4-0 إنبي

إس أي كا 1-4 وادي دجلة

الطيران 1-10 مودرن سبورت

زد 4-1 بالم هيلز

المقاولون العرب 7-0 اتحاد بسيون

المصري 1-3 رع

الأهلي 5-0 البنك الأهلي