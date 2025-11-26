حسم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 عامًا تفوقه أمام نظيره تونس، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا.

وتفوق منتخب مصر على نظيره تونس بهدف نظيف، في مستهل رحلة شابات الفراعنة ببطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية تحت 20 عامًا، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب حمام الأنف.

تشكيل منتخب مصر

دخل منتخب مصر مباراته أمام نظيره تونس، بالتشكيل التالي: حبيبة عماد، جنة أحمد، حبيبة أشرف، حبيبة عمرو، فرحة الجارحي، رودينا عبد الرسول، جوانا جورج، منة عزت، حبيبة عصام، فرح المهدي، نغم النجار.

منتخب مصر يعبر تونس

وشهدت مباراة منتخب مصر أمام تونس، تفوقًا ملحوظًا لشابات الفراعنة وظهر ذلك في الفعالية الهجومية التي ظهرت على مراحل خلال اللقاء.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز أمام تونس، بهدف نظيف جاء عن طريق اللاعبة رودينا عبد الرسول بعد رأسية مميزة، لم تعرف سوى طريق الشباك.

حاول منتخب تونس تعديل النتيجة، إلا أن منتخب مصر حافظ على نظافة مرماه، لينتهي اللقاء بتفوق شابات الفراعنة بهدف نظيف.

وتضم مجموعة منتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية تحت 20 عامًا، تونس وليبيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره ليبيا يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، في الثالثة والنصف عصرًا.