كريستال بالاس يقدم عرضًا لضم أكانجي مدافع مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن نادي كريستال بالاس تقدم بعرض رسمي قيمته 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع السويسري مانويل أكانجي، مدافع مانشستر سيتي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير "سكاي سبورتس" إلى وجود اهتمام من جالاتا سراي باللاعب الدولي السويسري، لكن المفاوضات لم تشهد أي تطورات حتى الآن.

ويرى بالاس في أكانجي (30 عامًا) خيارًا مناسبًا لتعويض رحيل محتمل لمدافعه مارك جويهي، الذي ارتبط بالانتقال إلى أندية أخرى.

يُذكر أن أكانجي شارك في 40 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، ونجح خلال مسيرته مع الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.