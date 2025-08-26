المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كريستال بالاس يقدم عرضًا لضم أكانجي مدافع مانشستر سيتي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:41 ص 26/08/2025
مانويل أكانجي

أكانجي

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن نادي كريستال بالاس تقدم بعرض رسمي قيمته 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع السويسري مانويل أكانجي، مدافع مانشستر سيتي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير "سكاي سبورتس" إلى وجود اهتمام من جالاتا سراي باللاعب الدولي السويسري، لكن المفاوضات لم تشهد أي تطورات حتى الآن.

ويرى بالاس في أكانجي (30 عامًا) خيارًا مناسبًا لتعويض رحيل محتمل لمدافعه مارك جويهي، الذي ارتبط بالانتقال إلى أندية أخرى.

يُذكر أن أكانجي شارك في 40 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، ونجح خلال مسيرته مع الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس أكانجي

