مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

- -
08:30
مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

صفقات ما بعد غلق السوق.. دوناروما إلى مانشستر سيتي ومارسيليا يخطف ثنائي البريميرليج

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:54 م 02/09/2025
دوناروما

دوناروما

رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفي مساء أمس عند السابعة بتوقيت إنجلترا، إلا أن صباح اليوم شهد سلسلة من الصفقات المؤكدة.

وكانت الصفقة الأبرز إعلان مانشستر سيتي التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد رحيل الحارس البرازيلي إديرسون إلى فنربخشة التركي.

ولم يتوقف نشاط سيتي عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا رحيل مدافعه السويسري مانويل أكانجي إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

أما في فرنسا، فكان أولمبيك مارسيليا نشطًا بقوة بعد غلق السوق، حيث ضم لاعب الوسط مات أورايلي من برايتون على سبيل الإعارة، إلى جانب التعاقد بشكل نهائي مع المدافع المغربي نايف أكرد قادمًا من وست هام يونايتد.

هذه التحركات المفاجئة بعد "الديدلاين" تعكس استمرار نشاط الأندية الأوروبية الكبرى في إعادة ترتيب صفوفها، حتى بعد إغلاق نافذة الانتقالات رسميًا.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دوناروما

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

