رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفي مساء أمس عند السابعة بتوقيت إنجلترا، إلا أن صباح اليوم شهد سلسلة من الصفقات المؤكدة.

وكانت الصفقة الأبرز إعلان مانشستر سيتي التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد رحيل الحارس البرازيلي إديرسون إلى فنربخشة التركي.

ولم يتوقف نشاط سيتي عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا رحيل مدافعه السويسري مانويل أكانجي إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

أما في فرنسا، فكان أولمبيك مارسيليا نشطًا بقوة بعد غلق السوق، حيث ضم لاعب الوسط مات أورايلي من برايتون على سبيل الإعارة، إلى جانب التعاقد بشكل نهائي مع المدافع المغربي نايف أكرد قادمًا من وست هام يونايتد.

هذه التحركات المفاجئة بعد "الديدلاين" تعكس استمرار نشاط الأندية الأوروبية الكبرى في إعادة ترتيب صفوفها، حتى بعد إغلاق نافذة الانتقالات رسميًا.