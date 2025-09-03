فاجأ النجم الأرجنتيني الشاب، أليخاندرو جارناتشو، جناح نادي مانشستر يونايتد، جماهير فريقه بتصريحات جريئة كشف فيها عن ولائه الكروي في مرحلة طفولته.

خلال مقابلة صحفية نقلتها ذا صن، اعترف جارناتشو بأنه كان مشجعًا لنادي تشيلسي الإنجليزي في صغره، وأن إعجابه الشديد بالنجم البلجيكي السابق إيدن هازارد هو السبب وراء هذا التشجيع.

وقال جارناتشو: "لقد اعتدت مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كنت صغيرًا. لقد أحببت إيدن هازارد، ولهذا السبب كنت أشجع تشيلسي."

وأضاف النجم الواعد، الذي يلعب في نفس مركز هازارد، أن اللاعب البلجيكي كان بمثابة قدوة له: "كان مصدر إلهام بالنسبة لي، والطريقة التي كان يلعب بها. نحن نلعب في نفس المركز".

تأتي هذه التصريحات لتثير اهتمامًا كبيرًا في أوساط جماهير مانشستر يونايتد، خاصة وأن جارناتشو كان يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف الفريق قبل انتقاله للبلوز.