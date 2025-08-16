افتتح نادي ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بفوز مثير بنتيجة 4-2 على ضيفه بورنموث، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح.

سجل صلاح الهدف الرابع للريدز، ليعزز مكانته كأفضل هداف في المباريات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 10 أهداف، متفوقًا على أساطير اللعبة.

صلاح يعادل رقم أندي كول التاريخي

بهدفه في مرمى بورنموث، رفع محمد صلاح رصيده إلى 187 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى مع الأسطورة الإنجليزية أندي كول في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

ويتصدر القائمة آلان شيرار برصيد 260 هدفًا، يليه هاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف)، بينما يقترب صلاح من مطاردة روني في المركز الثالث.

وتضم القائمة أيضًا سيرجيو أجويرو (184 هدفًا)، فرانك لامبارد (177 هدفًا)، وتييري هنري (175 هدفًا).

إحصائيات مذهلة مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، أصبح محمد صلاح رمزًا للإبداع الهجومي، حيث خاض 403 مباريات سجل خلالها 246 هدفًا وقدم 113 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 359.

هذه الأرقام تعكس تأثيره الهائل في صفوف الريدز، سواء في الدوري الإنجليزي أو المسابقات الأخرى.