المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

10 أهداف افتتاحية.. محمد صلاح يتربع على عرش البريميرليج

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:13 ص 16/08/2025
صلاح

صلاح يعزز رقمه القياسي بهدف جديد

افتتح نادي ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بفوز مثير بنتيجة 4-2 على ضيفه بورنموث، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح.

سجل صلاح الهدف الرابع للريدز، ليعزز مكانته كأفضل هداف في المباريات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 10 أهداف، متفوقًا على أساطير اللعبة.

صلاح يعادل رقم أندي كول التاريخي

بهدفه في مرمى بورنموث، رفع محمد صلاح رصيده إلى 187 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى مع الأسطورة الإنجليزية أندي كول في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

ويتصدر القائمة آلان شيرار برصيد 260 هدفًا، يليه هاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف)، بينما يقترب صلاح من مطاردة روني في المركز الثالث.

وتضم القائمة أيضًا سيرجيو أجويرو (184 هدفًا)، فرانك لامبارد (177 هدفًا)، وتييري هنري (175 هدفًا).

إحصائيات مذهلة مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، أصبح محمد صلاح رمزًا للإبداع الهجومي، حيث خاض 403 مباريات سجل خلالها 246 هدفًا وقدم 113 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 359.

هذه الأرقام تعكس تأثيره الهائل في صفوف الريدز، سواء في الدوري الإنجليزي أو المسابقات الأخرى.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح البريميرليج بورنموث أندي كول إحصائيات صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg