خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء مجددًا بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2، في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

هدف قاتل وتألق مستمر

قدّم صلاح أداءً مميزًا خلال اللقاء، ونجح في تسجيل هدف فريقه الرابع في الدقيقة (4+90)، ليؤمن الفوز لـ"الريدز" ويمنحهم ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.

ويواصل صلاح تألقه المعتاد في الجولة الافتتاحية من "بريميرليج"، حيث رفع رصيده إلى 10 أهداف في المباريات الافتتاحية، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المسابقة.

مشادة واشتباك

وشهدت المباراة توترًا في الشوط الثاني، بعد دخول صلاح في مشادة كلامية مع لاعبي بورنموث أثناء تنفيذ ضربة ركنية، ما أدى إلى اشتباك بين لاعبي الفريقين، قبل أن يتدخل الحكم لتهدئة الأجواء.

بكاء بعد صافرة النهاية

وعقب نهاية اللقاء، التقطت الكاميرات لحظة مؤثرة للنجم المصري وهو يدخل في نوبة بكاء أثناء توجهه لتحية جماهير ليفربول، والتي كانت تهتف باسم النجم الراحل ديوجو جوتا، لاعب الفريق السابق، ما أثار مشاعر النجم المصري.

