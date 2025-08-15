المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بكاء ومشادة في الملعب.. صلاح يخطف الأنظار في فوز ليفربول على بورنموث (صور)

سيد عمر

كتب - سيد عمر

12:31 ص 16/08/2025
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء مجددًا بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2، في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

هدف قاتل وتألق مستمر

قدّم صلاح أداءً مميزًا خلال اللقاء، ونجح في تسجيل هدف فريقه الرابع في الدقيقة (4+90)، ليؤمن الفوز لـ"الريدز" ويمنحهم ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.

ويواصل صلاح تألقه المعتاد في الجولة الافتتاحية من "بريميرليج"، حيث رفع رصيده إلى 10 أهداف في المباريات الافتتاحية، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المسابقة.

مشادة واشتباك

وشهدت المباراة توترًا في الشوط الثاني، بعد دخول صلاح في مشادة كلامية مع لاعبي بورنموث أثناء تنفيذ ضربة ركنية، ما أدى إلى اشتباك بين لاعبي الفريقين، قبل أن يتدخل الحكم لتهدئة الأجواء.

لمشاهدة لقطة الاشتباك.. اضغط هنا

بكاء بعد صافرة النهاية

وعقب نهاية اللقاء، التقطت الكاميرات لحظة مؤثرة للنجم المصري وهو يدخل في نوبة بكاء أثناء توجهه لتحية جماهير ليفربول، والتي كانت تهتف باسم النجم الراحل ديوجو جوتا، لاعب الفريق السابق، ما أثار مشاعر النجم المصري.

لمشاهدة بكاء محمد صلاح.. اضغط هنا أو الاطلاع على الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة موعد مباراة ليفربول المقبلة.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح بورنموث هدف صلاح ليفربول وبورنموث محمد صلاح وبورنموث ليفربول ضد بورنموث نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث موعد مباراة ليفربول المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg