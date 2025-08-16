يضرب نادي وولفرهامبتون موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انطلقت أمس الجمعة، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهما بالبطولة.

وانطلقت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، أمس الجمعة، حيث مباراة ليفربول أمام بورنموث والتي انتهت بتفوق "الريدز"، وتستكمل اليوم السبت منافسات البطولة.

طالع جدول مواعيد مباريات اليوم من هنا.

موعد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي

تتجه الأنظار صوب ملعب مولينيو، الذي سيستضيف المواجهة التي ستجمع بين وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، وذلك لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة بين وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة.

طالع تشكيل مانشستر سيتي المتوقع من هنا.

القناة الناقلة

وتنقل مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قناة "بي إن سبورت 1" الناقل الحصري للمسابقة.

ويسعى وولفرهامبتون وضيفه مانشستر سيتي، لتحقيق نتيجة إيجابية في الظهور الأول لهما في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، أملًا في حصد النقاط لتحسين موقعهما بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ظهور منتظر لمرموش

وتترقب الجماهير المصرية، الظهور الأول للاعب الدولي عمر مرموش، الذي من المنتظر مشاركته اليوم السبت، رفقة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.