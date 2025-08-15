حسم نادي ليفربول الإنجليزي، انتصاره الأول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، بالفوز على بورنموث بنتيجة (4-2).

وأشعل فدريكو كييزا مدرجات "الكوب" بتسديدة مثالية حسمت افتتاحية مشتعلة ومجنونة بعض الشيء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان من حق آرني سلوت أن يستمتع بثمار تبديل ملهم.

لكن بدلاً من ذلك، رفض الانخراط في الاحتفالات، وظل يشير بعينيه الواسعتين مرارًا إلى صدغيه، حيث كان يدرك حتى في الدقائق الأخيرة، أن الهدف الخامس في المباراة قد لا يكون الأخير.

كان سلوت يعرف أن ليفربول بدا هشًّا في المرتدات، وكان يعلم أن فريقه بعدما فرط في تقدم بنتيجة (2-0)، سيكون محظوظًا بالخروج بالنقاط الثلاث.

وسيدرك سلوت أن جميع المنافسين القادمين سجلوا ملاحظاتهم حول كيفية نجاح بورنموث، وقبلهم كريستال بالاس في الدرع الخيرية، في كشف ثغرات ليفربول الذي بدا فجأة مثقلاً هجوميًا وغير مكتمل دفاعيًا.

ولحسن حظ ليفربول، أضاف محمد صلاح الهدف الرابع ليحسم النقاط في ليلة كروية ساحرة في بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

مشكلات دفاعية جديدة

هدف هوجو إيكيتيكي وصناعته في دورٍ يشبه روبرتو فيرمينو، إلى جانب الأداء المبهر من فلوريان فيرتز، كانا من الإيجابيات الكبيرة، ولكن هذا ليس ما سيركز عليه سلوت، ليس بعد الانهيار في الشوط الثاني الذي كاد يكلف ليفربول نقطتين.

المشكلات كانت شبه مطابقة لتلك التي ظهرت أمام كريستال بالاس: عدد كبير جدًا من اللاعبين الهجوميين في خط الوسط، ما ترك الفريق مكشوفًا عند أي فرصة هجوم مرتد، بالإضافة إلى هشاشة مقلقة في مركزي الظهيرين.

وقد ظهرت المشكلة الأخيرة منذ البداية، ميلوس كيركيز تم تجاوزه عدة مرات – حتى أنه تعرض لمراوغة بين ساقيه في إحدى لقطات الشوط الأول – وكان كثيرًا ما يُؤخذ خارج موقعه، وهو أمر يزداد خطورة بالنظر إلى أن أندوني إيراولا المدرب السابق لكيركيز، بدا وكأنه توقع ذلك.

إيراولا فاجأ الجميع بإشراك أنطوان سيمينيو في الجهة اليمنى، على الأرجح لاستهداف كيركيز ونجحت الخطة، وبحلول الدقيقة 43، حين تلقى الظهير الجديد لليفربول بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف، كان بالفعل في موقف دفاعي صعب.

وأهدر بورنموث فرصتين محققتين في الشوط الأول عبر هجمات من الأطراف، مع نجاح ديفيد بروكس أيضًا في التسلل خلف جيريمي فريمبونج كثيرًا، لكن في الدقيقة الستين بدأت مشكلات ليفربول الحقيقية بالظهور بوضوح.

مخاوف في خط الوسط

المفارقة أن ذلك حدث بعدما قرر سلوت معالجة المشكلة باستبدال الظهيرين معًا، فقد عانى لاعب الوسط واتارو إندو كثيرًا عندما لعب كظهير أيمن مؤقت؛ إذ تمركز متقدمًا على اللعب في لقطة هدف بورنموث الأول، ثم استمر في الوقوع ضحية لمراوغات هجوم بورنموث مع ازدياد ضغط فريق إيراولا.

أما أندرو روبرتسون فقد فشل أيضًا في متابعة سيمينيو عند تسجيل الغاني هدفه الأول. ظهيرين مختلفين ولكن المشكلات ذاتها.

وأقدم سلوت على تغيير الظهيرين مرة أخرى، وارتدت عليه النتيجة مرة أخرى.

كان هدف التعادل يبدو حتميًا قبل عشر دقائق من تسجيله فعليًا، وجاء هذه المرة من الناحية التي يشغلها جو جوميز الذي دخل كظهير أيمن مع عودة إندو إلى الوسط، لكنه اندفع بلا داعٍ للأمام وترك ليفربول مكشوفًا أمام هجمة مرتدة ثانية لبورنموث.

لكن بحلول تلك اللحظة، كانت المشكلة الأكبر قد ظهرت بوضوح، فكما حدث في ويمبلي خلال مباراة كريستال بالاس، افتقد خط وسط ليفربول الجديد التوازن الدفاعي اللازم لحماية الفريق من الهجمات المرتدة، تاركًا مساحات شاسعة ليستغلها بورنموث في تمرير الكرات البينية.

ويُلاحظ في الهدف الأول أن دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز كانا متمركزين أمام الكرة كثنائي رقم 8 – وهي نفس المشكلة التي واجهت ليفربول أمام كريستال بالاس – ليتركوا أليكسيس ماك أليستر مضطرًا لتغطية مساحة واسعة جدًا بمفرده.

هدف بورنموث الأول

في الهدف الثاني، كان جو جوميز (خارج الكادر) هو اللاعب الأكثر تقدمًا في ليفربول، لكن ما يثير القلق بالقدر نفسه هو أن لاعبي خط الوسط الثلاثة جميعًا – بمن فيهم إندو المفترض أنه لاعب الارتكاز الدفاعي – كانوا متمركزين أمام الكرة لحظة فقدانها.

هدف بورنموث الثاني

في حديثه مع جيمي كاراجر على قناة "سكاي سبورتس"، اعترف سلوت بأن الظهيرين كان من الممكن أن يتمركزا أعمق لمنع الهدف الثاني، لكنه قال أيضًا بكلمات لافتة: "هذا هو نحن، وهذا ما كنا عليه، ولهذا ترى مباراة ممتعة كهذه عندما تشاهد ليفربول".

المبيعات الدفاعية تؤثر على بورنموث

اختصر ثنائية سيمينيو أداءً فرديًا رائعًا، زادت قيمته بالنظر إلى قدرته على الاستمرار في اللعب بعد تقرير عن تعرضه لإساءة عنصرية في الشوط الأول.

وكان سيمينيو مميزًا للغاية في الشوط الثاني على وجه الخصوص، مستغلًا مشكلات ليفربول الدفاعية ليعيد بورنموث إلى أجواء المباراة.

ولكن رغم معاناة دفاع ليفربول، فإن دفاع بورنموث بدا أكثر اهتزازًا ربما، وهو أمر غير مستغرب بعد خسارتهم كيركيز، دين هويسين، وإيليا زابارني خلال الصيف.

فقد سمح دفاع مرتبك من ماركوس سينيزي لهوجو إيكيتيكي بالعبور وتسجيل الهدف الأول؛ بينما راوغ كودي جاكبو ثلاثة لاعبين بسهولة ليسجل الهدف الثاني؛ ثم اصطدم مدافعان من بورنموث ببعضهما في كرة واحدة ليفسحا المجال أمام كييزا لتسجيل هدف الفوز.

لقد كان دفاعًا عشوائيًا أكثر مما كان هجومًا رائعًا هو ما قدم لنا ستة أهداف وافتتاحية مجنونة للدوري الإنجليزي الممتاز.

