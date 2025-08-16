يفتتح أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم السبت.

ولكن الفريق سيكون بدون حارس المرمى الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، أحد أعمدة الفريق الأساسية.

ما سبب إيقاف إيمليانو مارتينيز؟

يعود غياب إيمليانو مارتينيز عن أستون فيلا في مباراة نيوكاسل يونايتد، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة تلقاها في مباراة الجولة الأخيرة من الموسم الماضي في المسابقة.

وتعرض إيمليانو مارتينيز للطرد المباشر في مباراة مانشستر يونايتد، في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة (2-0).

خلال تلك المباراة، التي أقيمت قبل ثلاثة أشهر على ملعب أولد ترافورد، أوقف مارتينيز انفرادًا للاعب مانشستر يونايتد راسموس هويلوند بتدخل متأخر، كادت أن تمنح المهاجم الدنماركي فرصة تسجيل هدف.

ونتيجة لذلك، تم فرض عقوبة إيقاف لمباراة واحدة، يتم تنفيذها في مباراة اليوم ضد نيوكاسل يونايتد، وهي الافتتاحية للموسم الجديد.

مشاركة أولى

قرر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا، الدفع بماركو بيزوت كحارس أساسي لفريقه أمام نيوكاسل، لتعويض غياب إيمليانو مارتينيز.

وتعتبر هذه هي المشاركة الأولى للحارس الهولندي صاحب الـ34 عاما مع أستون فيلا، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق خلال الصيف الجاري قادماً من فريق ستاد بريست الفرنسي.