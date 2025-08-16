وصف فيديريكو كييزا إحساسه بعد تسجيله هدفًا دراماتيكيًا لصالح ليفربول أمام بورنموث، مؤكدًا أنه شعر بوجود ديوجو جوتا.

وانتصر ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2 في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2025-2026".

وكانت تلك المواجهة هي الرسمية الأولى للريدز على أرضه منذ وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.

اللحظة التي كان ينتظرها كييزا

وقال كييزا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "نعم، هذه كانت اللحظة التي كنت أنتظرها، إنه هدف رائع".

وأضاف: "لقد كان يومًا عاطفيًا للغاية، وبعد أن سجلت، ذهبت أفكاري إلى ديوجو، وأندريه، وإلى عائلتهما التي كانت حاضرة اليوم، لقد كان شعورًا عاطفيًا جدًا، كان هذا الهدف من أجله".

كييزا: جوتا ساعدني على تسجيل الهدف

وأضاف: "شعرت بداخلي أن ديوجو جوتا كان موجودًا هنا بطريقة ما وساعدني على تسجيل هذا الهدف، هو دائمًا معنا، وسيبقى معنا".

وتابع: "لقد كان يومًا صعبًا، لكن الأجواء كانت رائعة، والجماهير كانت مذهلة طوال المباراة، كما أنني ممتن جدًا للأغنية التي غنّوها، لقد كان أمرًا مؤثرًا جدًا".

عقلية ليفربول

وعن عقلية الريدز لاستعادة الأفضلية والتقدم مرة أخرى، رد كييزا، قائلًا:"أظهرنا العام الماضي أننا نستحق أن نكون أبطالاً، وأظهرنا الشخصية وأظهرنا عزيمتنا وإصرارنا على الفوز".

وأتم: "لا تنتهي أي مباراة إلا بصافرة الحكم، لذا علينا أن نكون أكثر تركيزًا قبل كل شيء، لأن المباراة كانت بين أيدينا".

