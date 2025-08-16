المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كييزا: شعرت بوجود جوتا أمام بورنموث.. وساعدني على تسجيل الهدف

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:07 م 16/08/2025
احتفال كييزا لاعب ليفربول أمام بورنموث

كييزا - ليفربول

 وصف فيديريكو كييزا إحساسه بعد تسجيله هدفًا دراماتيكيًا لصالح ليفربول أمام بورنموث، مؤكدًا أنه شعر بوجود ديوجو جوتا.

وانتصر ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2 في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2025-2026".

للتعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وكانت تلك المواجهة هي الرسمية الأولى للريدز على أرضه منذ وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.

اللحظة التي كان ينتظرها كييزا

وقال كييزا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "نعم، هذه كانت اللحظة التي كنت أنتظرها، إنه هدف رائع".

وأضاف: "لقد كان يومًا عاطفيًا للغاية، وبعد أن سجلت، ذهبت أفكاري إلى ديوجو، وأندريه، وإلى عائلتهما التي كانت حاضرة اليوم، لقد كان شعورًا عاطفيًا جدًا، كان هذا الهدف من أجله".

لقطات محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث

كييزا: جوتا ساعدني على تسجيل الهدف

وأضاف: "شعرت بداخلي أن ديوجو جوتا كان موجودًا هنا بطريقة ما وساعدني على تسجيل هذا الهدف، هو دائمًا معنا، وسيبقى معنا".

وتابع: "لقد كان يومًا صعبًا، لكن الأجواء كانت رائعة، والجماهير كانت مذهلة طوال المباراة، كما أنني ممتن جدًا للأغنية التي غنّوها، لقد كان أمرًا مؤثرًا جدًا".

رحلة صلاح نحو الهدف الـ200.. الهدافون التاريخيون في الدوري الإنجليزي

عقلية ليفربول

وعن عقلية الريدز لاستعادة الأفضلية والتقدم مرة أخرى، رد كييزا، قائلًا:"أظهرنا العام الماضي أننا نستحق أن نكون أبطالاً، وأظهرنا الشخصية وأظهرنا عزيمتنا وإصرارنا على الفوز".

وأتم: "لا تنتهي أي مباراة إلا بصافرة الحكم، لذا علينا أن نكون أكثر تركيزًا قبل كل شيء، لأن المباراة كانت بين أيدينا".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي بورنموث جوتا كييزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg