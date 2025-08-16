على خطى سيناريو فيرتز.. ليفربول يرسم خريطة صفقة إيزاك

بدأ نادي ليفربول في رسم خطته للتعاقد مع الهداف السويدي ألكسندر إيزاك، نجم فريق نيوكاسل، الذي يتمسك بالرحيل عن "الماجبايز" خلال فترة الانتقالات الصيفية، والانضمام إلى صفوف "الريدز".

ويبلغ إيزاك من العمر 25 عامًا، وقد رفض مرافقة بعثة نيوكاسل في جولته الآسيوية، في محاولة للضغط على ناديه من أجل السماح له بالرحيل، إلا أن إدارة النادي رفضت تلك المحاولات خلال الفترة الماضية.

وخلال هذا الوقت، خاض إيزاك تدريباته مع ناديه السابق ريال سوسيداد، قبل أن يعود إلى نيوكاسل ويؤدي تدريبات فردية بعيدًا عن المران الجماعي، وذلك بطلب من المدرب إيدي هاو.

وحاولت إدارة ليفربول استغلال توتر العلاقة بين اللاعب وناديه، وقدمت عرضًا مبدئيًا لنيوكاسل بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني على أمل إتمام الصفقة.

ورغم قوة العرض المالي، فإن إدارة نيوكاسل لم تُبدِ مرونة، ووضعت شرطين للموافقة.. التعاقد أولاً مع بديل لإيزاك، بالإضافة إلى الحصول على عرض مالي أعلى. لكن ليفربول لم يستجب لتلك المطالب.

البحث عن البديل

شهدت الفترة الماضية محاولات من إدارة نيوكاسل للتعاقد مع مهاجم بديل، وكان من أبرز الأسماء المطروحة بنجامين سيسكو، هداف لايبزيج السابق. إلا أن اللاعب فضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ما وجه ضربة لآمال نيوكاسل في تعويض إيزاك سريعًا.

البديل من باريس

حاليًا، يخطط نيوكاسل لتدعيم خط الهجوم، حيث تجرى مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم البرتغالي جونسالو راموس.

ولا تقتصر خطط نيوكاسل على راموس فقط، بل تشمل أيضًا التعاقد مع المهاجم الكونجولي يوان ويسا، لاعب فريق برينتفورد، الذي يتمسك بالانتقال إلى نيوكاسل، رغم تلقيه عروضًا أخرى.

وكان ويسا قد رفض عروضًا من الدوري السعودي، وتحديدًا من ناديي النصر ونيوم، لرغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل في نسخته الجديدة.

ويبدو أن صفقتي راموس وويسا تقتربان من الحسم، ما قد يُمهّد الطريق أمام إيزاك للرحيل إلى ليفربول في صفقة قياسية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

خطة ليفربول

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء ملاك النادي، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة ملف التعاقد مع ألكسندر إيزاك.

وسيسعى إدواردز للحصول على الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، التي يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

وتشبه هذه الخطوة ما حدث في صفقة فلوريان فيرتز، حين سافر إدواردز إلى الولايات المتحدة للحصول على الموافقة النهائية على ضم اللاعب.

ويُعد فيرتز أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، حيث انتقل من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

وقد شهدت تلك الصفقة صراعًا قويًا بين ليفربول وبايرن ميونيخ، إلا أن اللاعب الألماني اختار الانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.