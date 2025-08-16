هتفت جماهير نادي نيوكاسل يونايتد ضد اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك، اليوم السبت، خلال افتتاحية مبارياتها في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 أمام أستون فيلا.

واكتفى نيوكاسل بالتعادل دون أهداف أمام مضيفه أستون فيلا.

وفشل نيوكاسل في هز شباك أستون فيلا، رغم أن صاحب الأرض لعب منقوصًا من خدمات المدافع إزري كونسا نحو 30 دقيقة، إثر حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

هتافات جماهير نيوكاسل يونايتد ضد إيزاك

تغنت جماهير نيوكاسل التي حضرت إلى ملعب فيلا بارك، اليوم السبت، ضد ألكسندر إيزاك بعد أن واصل الأخير غيابه عن الحصص التدريبية الجماعية لفريق المدرب إيدي هاو، كوسيلة ضغط لتسهيل رحيله هذا الصيف.

وحضر ما يقارب من 3 آلاف مشجع من نيوكاسل لمؤازرة فريقها أمام الفيلانز.

وبدت جماهير نيوكاسل يونايتد مستاءة من تمرد إيزاك هذا الصيف، لتهتف ضد النجم الأول في سانت جيمس بارك، سواءً أثناء أو بعد المباراة التي خسر خلالها الماكبايس نقطتين ثمينتين.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، ارتفعت أصوات جماهير نيوكاسل بالهتاف ضد إيزاك، أثناء إجراء اللاعب أنتوني جوردون مقابلة مع إحدى القنوات التليفزيونية، عقب نهاية المباراة أمام أستون فيلا.

وقالت جماهير نيوكاسل يونايتد في هتافاتها: "لا يوجد سوى طماع واحد فقط".

وتغنى المشجعون في هتافات أخرى: "لا نهتم بإيزاك، وهو لا يهتم بنا.. كل ما نهتم به هو نيوكاسل يونايتد"، كما رددت بعض الشتائم القاسية ضد اللاعب، بحسب رواية المراسل كريج هوب من صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تأييد هاو

أيد المدرب إيدي هاو التصرفات التي قام بها جمهور نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، في لفتة غريبة.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "المشجعون تصرفوا بشكل جيد جدًا.. وإذا أرادو أن يعبروا عن رأيهم، فهم أحرار في ذلك".

وفي سياق منفصل، تحدث مدرب نيوكاسل عن مستقبل إيزاك، بقوله: "لم يتغير أي شيء.. الباب ما زال مفتوحًا أمامه، والقرار بيده ليحدد ما يريده".

وأضاف هاو: "أريد حسم الأمور سريعًا، ونحن بحاجة إلى الوضوح ولا نريد أي نوع من التشويش.. لست أنا من يتحكم في مستقبل إيزاك، هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يحسم الأمر"، في إشارة إلى اللاعب نفسه.