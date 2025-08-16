يجلس الدولي المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

للتعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مرموش على دكة بدلاء مان سيتي ضد وولفرهامبتون

يشهد تشكيل مانشستر سيتي عدم مشاركة عمر مرموش وجلوسه على دكة البدلاء أمام وولفرهامبتون.

ويشارك 3 صفقات جديدة في تشكيل مانشستر سيتي (ترافورد، ريان آيت نوري، ورايندرز).

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس، ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز

الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

وضم تشكيل وولفرهامبتون كل من: "خوسيه سا، دوهيرتي، أغبادو، توتي جوميز، كي-يانا هوفر، جواو جوميز، أندريه، ديفيد مولر وولف، جان بلغارد، لارسن، مونيتسي".

رحلة صلاح نحو الهدف الـ200.. الهدافون التاريخيون في الدوري الإنجليزي

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

انضم مرموش إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وخاض النجم المصري 25 مباراة برفقة مان سيتي، سجل 8 أهداف وصنع 3.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا