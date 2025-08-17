قرر روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاد الدنماركي راسموس هويلوند من قائمة الفريق قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، في تمام الساعة 6:30، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من بريميرليج.

رسالة لهويلوند

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن أموريم قد يستبعد بشكل كبير هويلوند من قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال.

ويرغب مانشستر يونايتد، في رحيل هويلوند من صفوف الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه هويلوند مستقبلا غير مؤكد في أولد ترافورد بعد التعاقد مع بنجامين سيسكو من لايبزيج الألماني في صفقة تصل قيمتها إلى 73.7 مليون جنيه إسترليني.

ويحاول نادي ميلان الإيطالي إقناع هويلوند بالانضمام إلى صفوفه بعدما توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد.

أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما

مطالب مانشستر يونايتد لبيع هويلوند

وحدد نادي مانشستر يونايتد، سعر 30 مليون إتسرليني لبيع هويلوند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقارير صحفية سابقة.

جدير بالذكر أن هويلوند شارك في 52 مباراة مع يونايتد بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4.