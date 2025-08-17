المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ذا أثلتيك: أموريم يستبعد هويلوند من قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:45 م 17/08/2025
راسموس هويلوند

هويلوند

قرر روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاد الدنماركي راسموس هويلوند من قائمة الفريق قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، في تمام الساعة 6:30، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من بريميرليج.

رسالة لهويلوند

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن أموريم قد يستبعد بشكل كبير هويلوند من قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال.

ويرغب مانشستر يونايتد، في رحيل هويلوند من صفوف الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه هويلوند مستقبلا غير مؤكد في أولد ترافورد بعد التعاقد مع بنجامين سيسكو من لايبزيج الألماني في صفقة تصل قيمتها إلى 73.7 مليون جنيه إسترليني.

ويحاول نادي ميلان الإيطالي إقناع هويلوند بالانضمام إلى صفوفه بعدما توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد.

أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما

مطالب مانشستر يونايتد لبيع هويلوند

وحدد نادي مانشستر يونايتد، سعر 30 مليون إتسرليني لبيع هويلوند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقارير صحفية سابقة.

جدير بالذكر أن هويلوند شارك في 52 مباراة مع يونايتد بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4.

جدول مباريات اليوم

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أرسنال هويلوند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg