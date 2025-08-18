المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بحضور محمد صلاح.. أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:43 م 18/08/2025
صلاح

محمد صلاح

يحجز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مكانا بقائمة أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الشكل الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في موسم 1992-1993.

وكان صلاح قد بدأ مشواره في إنجلترا بانضمامه إلى تشيلسي في شتاء 2014، لكنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق اللندني، ليرحل إلى الدوري الإيطالي لخوض تجربتين مع فيورنتينا وروما (من 2015 إلى 2017).

اسم جوتا فجّر دموعه.. جماهير ليفربول تحيي حزن محمد صلاح

وعاد النجم المصري إلى الدوري الإنجليزي مجددا في صيف 2017 بانضمامه إلى ليفربول، ليبدأ رحلة تحقيق الأرقام التاريخية، ليس فقط في تسجيل الأهداف، بل وفي صناعتها أيضا.

وفيما يلي نستعرض قائمة أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لمنصة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

يتصدر ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، قائمة أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 162 تمريرة حاسمة.

ويأتي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي السابق، في المركز الثاني بعدما قدّم 119 تمريرة حاسمة.

أما الإسباني سيسك فابريجاس، نجم أرسنال وتشيلسي السابق، فيحتل المركز الثالث برصيد 111 تمريرة حاسمة.

ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي عند التساوي في النقاط؟

وفي المركز الرابع يظهر الإنجليزي واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد وإيفرتون، برصيد 103 تمريرات حاسمة، يليه فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي الذي خاض تجربة قصيرة مع السيتي، بـ102 تمريرة.

ويحتل الهولندي دينيس بيركامب، أسطورة أرسنال، المركز السادس برصيد 94 تمريرة حاسمة، يليه الإسباني ديفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي السابق، الذي قدّم 93 تمريرة حاسمة.

وفي المركز الثامن يأتي ستيفن جيرارد القائد الأسبق لليفربول، برصيد 92 تمريرة حاسمة، ثم جيمس ميلنر، الذي لعب لعدة أندية أبرزها السيتي والليفر ولاعب برايتون الحالي، برصيد 89 تمريرة حاسمة.

ويُكمل صلاح قائمة العشرة الأوائل بعدما قدّم 87 تمريرة حاسمة.

أفضل صناع اللعب مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي

على جانب آخر يحتل صلاح المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة مع فريق واحد في تاريخ بريميرليج.

وصنع صلاح 86 هدفا بقميص ليفربول، بجانب تمريرة حاسمة واحدة مع تشيلسي.

الأكثر صناعة للأهداف مع فريق واحد في بريميرليج

ريان جيجز - 162 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد.

كيفين دي بروين - 118 تمريرة حاسمة مع مانشستر سيتي.

دينيس بيركامب - 94 تمريرة حاسمة مع أرسنال.

ديفيد سيلفا - 93 تمريرة حاسمة مع مانشستر سيتي.

واين روني - 93 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد.

ستيفن جيرارد - 92 تمريرة حاسمة مع ليفربول.

فرانك لامبارد - 90 تمريرة حاسمة مع تشيلسي.

محمد صلاح - 86 تمريرة حاسمة مع ليفربول.

ديفيد بيكهام - 80 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد.

تييري هنري - 74 تمريرة حاسمة مع أرسنال.

جدول مباريات اليوم

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

