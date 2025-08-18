سكاي: أستون فيلا ينضم لسباق صفقة نيكولاس جاكسون

انضم نادي أستون فيلا، لقائمة الفرق المهتمة بضم المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، نجم فريق تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محادثات بين أستون فيلا ومهاجم تشيلسي

وأكدت شبكة سكاي سبورتس، أن أستون فيلا وضع نيكولاس جاكسون ضمن قائمته المختصرة، لتعزيز مركز قلب الهجوم.

مهاجم أفريقي.. تقارير: أستون فيلا يفاوض بديل واتكينز

وأضافت أن الفيلانز يراقب وضع جاكسون عن كثب، حيث جرت بالفعل محادثات بين الطرفين،

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم نيكولاس جاكسون من قبل، أبرزها نيوكاسل وبايرن ميونخ، لكن صفقة انتقاله لأي منهما لم تتم.

"محادثات غير رسمية".. تقارير: تشيلسي يحدد قيمة بيع جاكسون إلى نيوكاسل

وأشارت إلى أن المهاجم صاحب الـ 24 عامًَا على وشك مغادرة نادي تشيلسي، وأصبح أستون فيلا مرشحًا قويًا لضمه.

بيدرو وديلاب يطيحان بنيكولاس جاكسون من تشيلسي

وشارك جاكسون في 30 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فيها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكان تشيلسي قد عزز صفوفه بالتعاقد مع ثنائي قلب الهجوم: ليام ديلاب من إيبسويتش تاون، ثم جواو بيدرو من برايتون.