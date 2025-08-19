بدأت الإثارة مبكرًا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد "2025-2026" والتي شهدت وداع مؤثر لديوجو جوتا.

وانطلقت الجولة الأولى من بريميرليج على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تفوق الكبار

كان العنوان الأبرز في انطلاقة الدوري الإنجليزي هو تفوق الكبار باستثناء تشيلسي الذي تعثر مبكرًا أمام كريستال بالاس بالتعادل السلبي.

ونجا ليفربول من مفاجآت البدايات بعدما تغلب على بورنموث بنتيجة 4-2، كما انتصر مانشستر سيتي بسهولة على وولفرهامبتون برباعية.

وكان توتنهام حاضرًا بقوة بعدما ضرب بيرنلي بثلاثية نظيفة، وانتصر أرسنال على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

طالع نتائج الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي من هنا

مفاجأة العائد "سندرلاند"

ربما المفاجأة الأبرز في الجولة الأولى هو فوز سندرلاند - العائد للدوري الإنجليزي بعد غياب 8 سنوات- على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.

كما انتصر ليدز يونايتد - الذي عاد للبريميرليج بعد موسم واحد من الهبوط- على إيفرتون بهدف دون رد.

طالع مباريات الجولة الثانية من هنا

تكريم جوتا ودموع صلاح

كانت الجولة الأولى بمثابة تكريم ووداع للبرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي توفى هو وشقيقه في حادث سير بإسبانيا.

وحرصت الفرق في مختلف الملاعب على توديع جوتا من خلال الشارات السوداء واللافتات والوقوف دقيقة حداد.

تيفو خاص لديجو جوتا في مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي

وكانت الجولة الأولى عاطفية بالنسبة لمحمد صلاح على ملعب أنفيلد، الجمعة الماضي، عندما استقبل ليفربول ضيفه بورنموث.

ونجح صلاح في تسجيل هدف أكد به أحقية ليفربول في الفوز بأربعة أهداف مقابل اثنين على بورنموث، ثم احتفل على طريقة زميله الراحل ديوجو جوتا.

وبدا صلاح متأثرًا، إذ بكى بحرقة بعد أن هتفت جماهير ليفربول باسم جوتا، عقب الفوز على بورنموث، كما كان آخر من عاد إلى غرفة الملابس.

للتعرف على مباريات اليوم الثلاثاء اضغط هنا