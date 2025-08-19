المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليس من ضمنهم صلاح.. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من بريميرليج

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:33 م 19/08/2025
الدوري الإنجليزي

المرشحون لأفضل لاعب في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من المسابقة.

واختار الموقع الرسمي لبريميرليج، 8 لاعبين قدموا أفضل أداء فردي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وفتح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الباب أمام الجماهير للتصويت لأفضل لاعب في الجولة الأولى، حتى مساء يوم غد الأربعاء.

أفضل 11 انطلاقة للاعب جديد في الدوري الإنجليزي

غياب صلاح

لم يتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح شارك مع ليفربول في الجولة الأولى أمام بورنموث، وسجل هدفاً في فوز الريدز بنتيجة (4-2) على ملعب "آنفيلد".

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

دان بالارد (سندرلاند 3-0 وست هام يونايتد)

قدّم قلب الدفاع صاحب الـ25 عاماً القادم من أيرلندا الشمالية، عرضاً قوياً في الجانبين الهجومي والدفاعي، وقاد سندرلاند لتحقيق الفوز في مباراته الأولى بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقد أنقذ كرة حاسمة من على خط المرمى والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، كما فاز بأكبر عدد من الالتحامات الأرضية (10) والهوائية (10) من أي لاعب آخر، وتصدر قائمة التدخلات الدفاعية في اللقاء (14)، وجاء هدفه برأسية قوية ضاعفت تقدم سندرلاند ليكلل أداءه المهيمن.

ماذا حدث في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي؟

هوجو إيكيتيكي (ليفربول 4-2)

تألق إيكيتيكي في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله هدفاً وصناعته لآخر، ليساهم في فوز ليفربول حامل اللقب في ليلة الافتتاح على ملعب أنفيلد.

المهاجم الفرنسي افتتح التسجيل بلمسة هادئة قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول، ثم صنع الهدف الثاني لكودي جاكبو بعد الاستراحة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هدفاً وصناعة في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي 4-0 وولفرهامبتون)

بدأ هالاند مسيرته نحو الفوز بالحذاء الذهبي بتسجيله ثنائية في ملعب "مولينو"، ليحافظ على سجله التهديفي المثالي في مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في التسجيل للموسم الرابع على التوالي في الأسبوع الأول.

وقد افتتح التسجيل بلمسة سهلة من عرضية منخفضة لريكو لويس، قبل أن يضيف هدفه الثاني – والثالث لمانشستر سيتي – بتسديدة متقنة من حدود منطقة الجزاء.

ديفيد رايا (أرسنال 1-0 مانشستر يونايتد)

يدين آرسنال بفوزه في أولد ترافورد كثيراً إلى رايا الذي استهل موسم 2025/26 بشباك نظيفة وهو يطمح لحصد جائزة القفاز الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.

الحارس الإسباني تألق بسبع تصديات، وهو الرقم الأعلى بين جميع الحراس في الجولة الافتتاحية، كان من بينها إنقاذ رائع بأطراف أصابعه لحرمان ماتيوس كونيا من التسجيل.

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي 4-0 وولفرهامبتون)

قدّم الوافد الجديد رايندرز نفسه بقوة بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في ملعب "مولينو".

وأصبح لاعب الوسط الهولندي أول لاعب من مانشستر سيتي ينجح في التسجيل وصناعة هدف في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ سيرجيو أجويرو في أغسطس 2011.

ولم يتفوق عليه في عدد التسديدات ولمسات الكرة داخل منطقة الخصم سوى إيرلينج هالاند، بينما كان نيكو جونزاليس اللاعب الوحيد الذي أكمل تمريرات أكثر في الثلث الهجومي من رايندرز خلال المباراة (20 تمريرة).

مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

ريتشاليسون (توتنهام 3-0 بيرنلي)

أشعل ريتشارليسون أول مباراة لتوماس فرانك في الدوري الإنجليزي كمدرب لتوتنهام، بعدما سجل هدفين في الفوز على بيرنلي الصاعد حديثاً.

وجاء الهدف الأول بلمسة مباشرة متقنة من عرضية محمد قدوس، لكن هدفه الثاني المذهل من مقصية رائعة هو ما خطف الأضواء.

أنطوان سيمنيو (بورنموث 2-4 ليفربول)

رغم الهزيمة التي تلقاها بورنموث، قدّم سيمينيو أداءً فردياً مميزاً بعدما سبّب متاعب كبيرة لدفاع ليفربول طوال اللقاء.

فقد سجل هدفين في الشوط الثاني ليعيد بورنموث إلى التعادل 2-2 بعد أن كان متأخراً بهدفين، وجاء هدفه الثاني من انطلاقة فردية مذهلة بدأها من نصف ملعبه.

ويُعد هذا الهدف عاشر أطول مسافة قطعها لاعب بالكرة مسجلاً هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريس وود (نوتينجهام فورست 3-1 برينتفورد)

واصل وود تألقه من حيث أنهى الموسم الماضي الذي سجل خلاله 20 هدفاً، مقدماً عرضاً حاسماً أمام برينتفورد.

المهاجم النيوزيلندي افتتح التسجيل برأسية من ركلة ركنية، ثم ضاعف رصيده مع نهاية الشوط الأول بعدما راوغ الحارس كويمين كيليهر ووضع الكرة بهدوء في الشباك، ليضع نوتنجهام فورست في منطقة الأمان.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح هالاند

