انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن موسم 2024/2025، لاختيار الأفضل بالدوري الإنجليزي، والذي أقيم في مدينة مانشستر.

وشهد الحفل توزيع العديد من الجوائز بالموسم الماضي 2024/2025، تضمنت أفضل لاعب ولاعبة، ومدرب ومدربة، بالإضافة إلى تشكيل العام.

صلاح: قدمت أفضل مواسمي مع ليفربول.. والضغط سيكون أكبر

جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية

أفضل مدربة

توجت إيما هايز، مدربة نادي تشيلسي السابقة، ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة الأفضل عن موسم 2024/2025

أفضل لاعب شاب

توج مورجان روجرز، لاعب أستون فيلا، بجائزة أفضل لاعب شاب، وذلك عن موسم 2024/2025.

وتفوق مورجان روجرز، على الخماسي دين هويسن، إيثان توانيري، ليام ديلاب، ميلوس كيركيز، ومايلز لويس سكيلي، الذي ترشح معه للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب.

أفضل لاعبة شابة

حصلت أوليفيا سميث، لاعبة آرسنال، على جائزة أفضل لاعبة شابة عن موسم 2024/2025.

وتوجت أوليفيا سميث، بجائزة أفضل لاعبة شابة، بالتفوق على أجي بيفير جونز، جريس كلينتون، مايكا هامانو، ماري فاولر، ويكي كابتن، بعد ترشحهن للمنافسة.

تشكيل العام بالدوري الإنجليزي 2024

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنجهام فورست).

خط الدفاع: فيرجيل فاندايك (ليفربول)، ميلو كيركيز (بورنموث)، ويليام ساليبا (آرسنال)، جابريل (آرسنال).

خط الوسط: ديكلان رايس (آرسنال)، رايان جرافينبيتش (ليفربول)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كريس وود (نوتنجهام فورست).

أفضل لاعبة

حسمت ماريونا كالدنتي، لاعبة أرسنال، على جائزة أفضل لاعبة عن موسم 2024/2025.

جائزة الاستحقاق

حصل جاريث ساوثجيث، المدير الفني الفني لمنتخب إنجلترا السابق، على جائزة الاستحقاق من رابطة اللاعبين المحترفين عن عام 2025.

للمرة الثالثة في تاريخه.. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين

أفضل لاعب

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، عن موسم 2024/2025.