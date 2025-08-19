يرى اللاعب المصري محمد صلاح أنه قدم أفضل موسم فردي في مسيرته مع كرة القدم رفقة نادي ليفربول في 2024-2025، موضحًا أن الضغط سيكون أكبر هذا الموسم.

وتصدر محمد صلاح قوائم الأفضل في منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025 سواءً على مستوى التسجيل أو الصناعة، كما حقق الأهم، اللقب الـ20 في تاريخ ليفربول.

وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، كأكثر من سجل برصيد 29 هدفًا، كما توج بجائزة أفضل صانع ألعاب بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة.

صلاح عن أفضل مواسمه مع ليفربول

حضر صلاح، اليوم الثلاثاء، إلى حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، PFA.

وقال صلاح في تصريحات صحفية قبل انطلاق الحفل: "أتقدم في العمر، وأشعر أنني قادر على التأقلم مع هذا الأمر جيدًا.. ربما سيكون الضغط أكبر هذا الموسم، لأنني كنت رائعًا جدًا في الموسم الماضي، وربما كان أفضل موسم لي في مسيرتي، والحمد لله أنه انتهى بالتتويج بالدوري الإنجليزي

وأضاف: "على اللاعبين الشباب أن يؤمنوا بأنفسهم وبإمكانياتهم، وعندما يدرك الشخص أنه يفعل شيئًا ما بطريقة صحيحة مرة تلو الأخرى، فسيحقق حلمه بالتأكيد مهما كان ذلك الحلم سواءً في كرة القدم أو في أي شيء آخر.. عليك فقط مواصلة العمل على تطوير نفسك، وستصل في النهاية".

ومازح المراسل الصحفي الذي عرف نفسه بأنه مشجع لنادي أرسنال، صلاح، إذ طلب منه الحصول على قسط من الراحة هذا الموسم.

ورد صلاح ضاحكًا: "أعتقد أن أرسنال لديه فريق جيد هذا الموسم بإمكانه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، كما يملك الفريق لاعبين يلعبون معًا منذ 5 سنوات".

يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، مرتين، في 2018 و2022، بينما من المتوقع أن يحصل على الجائزة للمرة الثالثة هذا المساء، ليصبح أول من يحقق هذا الإنجاز على الإطلاق.