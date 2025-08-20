صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

صلاح يتوج بجائزة لاعب العام

كتب محمد صلاح التاريخ بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA)، ليصبح أول لاعب يحصد الجائزة ثلاث مرات.

قاد النجم المصري ليفربول للفوز باللقب، مسجلاً 29 هدفًا ليحرز الحذاء الذهبي الرابع في مسيرته، إلى جانب 18 تمريرة حاسمة، وهي حصيلة لا يتفوق عليها سوى كيفن دي بروين وتييري هنري في تاريخ البريميرليج.

ذا صن

رغبة إيزاك

أعلن مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك (25 عامًا)، فقدان الثقة بينه وبين النادي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن سانت جيمس بارك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

في تصريحات علنية هي الأولى من نوعها، قال إيزاك إن مغادرته "في مصلحة الجميع"، مشيرًا إلى توتر العلاقة مع إدارة نيوكاسل.

تيلجراف

أستون فيلا يدرس التعاقد مع جاكسون

يستكشف نادي أستون فيلا إمكانية التعاقد مع نيكولاس جاكسون من تشيلسي قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

من الممكن انتقال جاكسون إلى أستون فيلا هذا الشهر، ولكن من المعتقد أن تقييم تشيلسي الذي يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني للمهاجم خارج متناول فيلا بسبب القيود المالية.

الصحافة الإسبانية

ماركا

استبعاد فينيسيوس

قرر كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، عدم استدعاء البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، في قائمة منتخب بلاده خلال آخر مباراتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويغيب فينيسيوس عن مواجهة تشيلي يوم 4 سبتمبر المقبل بسبب الإيقاف، ومع هذا الظرف، قرر الجهاز الفني لمنتخب البرازيل أيضًا استبعاده من مباراة بوليفيا المقررة يوم 9 سبتمبر، من أجل منحه قسطًا من الراحة بعد موسم شاق.

موندو ديبورتيفو

انتصار رافينيا

أكد البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة، أن تواجده ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، هو انتصار شخصي بالنسبة له.

وقال رافينيا: "بعد كل ما مررت به في مسيرتي المهنية، يُعد حضوري الحفل أحد أعظم انتصاراتي، هدفي هو التحسن يومًا بعد يوم، بالنسبة لي، يُعد وجودي بين المرشحين مصدر سعادة حقيقية".

سبورت

جيرارد مارتن يرفض الرحيل

رفض جيرارد مارتن الظهير الأيسر لنادي برشلونة، الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني رغم وصول العديد من العروض لضمه.

ووصل عرض من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي بقيمة 15 مليون يورو، إلا أن مارتن رفض الرحيل، وينتظر نجاح ناديه في تسجيله بقائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الصحافة الألمانية

كيكر

كيفن تراب إلى باريس

يعود الحارس المخضرم كيفن تراب إلى العاصمة الفرنسية مجددًا، لكن بقميص باريس إف سي بعد أن لعب قبل قرابة 10 سنوات لصالح سان جيرمان.

وأكد آينتراخت فرانكفورت الموافقة على رحيل كيفن تراب إلى باريس إف سي، حيث وقع الحارس الألماني بالفعل على عقد حتى يونيو 2028.

وقال صاحب الـ35 عامًا: "أشعر بالفرح والحزن في وقت واحد.. أنا سعيد بفصل جديد، لكنني حزين أيضًا لتوديع آينتراخت فرانكفورت".

بيلد

خبر سار لدورتموند

تلقى نادي بوروسيا دورتموند خبرًا سارًا بعدما ظهر اللاعب يان كوتو في حالة جيدة، رغم خروجه مصابًا خلال لقاء الفوز (1-0) على روت فايس إيسن في كأس ألمانيا.

وعانى كوتو من إصابة قوية في الركبة، لكن صاحب الـ23 عامًا ظهر في حالة بدنية جيدة، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي بإنستجرام.

وكان كوتو قال في مقطع فيديو منشور عبر منصات دورتموند الرسمية: "مرحبًا جمهور دورتموند.. أنا بخير الآن، وأمل أن أعود يوم السبت"، في إشارة إلى افتتاحية الدوري الألماني ضد سان باولي.

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

ذكريات دراكسلر

تحدث جوليان دراكسلر، عن الفترة التي قضاها في باريس سان جيرمان والتي استمرت 6 سنوات.

وقال دراكسلر: "كنت أحب هذا النادي كثيرا، باريس سان جيرمان ناد مجنون بعض الشيء مثلي".

وأضاف: "هناك دائما ما يحدث في هذا النادي، قصص لا تنسى، في باريس سان جيرمان لن تشعر بالملل أبدا".

ليكيب

رغبة مارسيليا

أكد نادي أولمبيك مارسيليا رغبته في الانفصال عن أدريان رابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مارسيليا: "يُعلن نادي أولمبيك مارسيليا أن أدريان رابيو وجوناثان رو قد أُدرجا في قائمة الانتقالات من قِبل النادي، واتُخذ هذا القرار بسبب السلوك غير المقبول في غرفة الملابس بعد المباراة ضد ستاد رين، بالاتفاق مع الجهاز الفني وتطبيقًا لقواعد السلوك الداخلية للنادي. وقد أبلغ النادي اللاعبين بالقرار يوم الاثنين".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

مفاوضات دوناروما

بدأ نادي باريس سان جيرمان في محادثات مباشرة مع نظيره مانشستر سيتي، بشأن انتقال دوناروما إلى النادي الإنجليزي، مع اتفاق محتمل على دفع نصف السعر المطلوب والذي يتراوح بين 45 و50 مليون يورو.

وحدث تقدم كبير في المفاوضات بين الفريقين، حيث بدأ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي خلال الـ48 ساعة الماضية في الحديث بشكل مباشر عن رسوم الانتقال.

ميلان يرفض عرض نابولي

رفض نادي ميلان عرضًا بقيمة 25 مليون يورو من نظيره نابولي، من أجل ضم أليكس خيمينيز، في الوقت الذي أراد فيه فيورنتينا وليون وروما وإشبيلية الحصول عليه على سبيل الإعارة.

وشارك خيمينيز في 46 مباراة مع ميلان في الموسم الماضي، ونجح اللاعب في تسجيل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.