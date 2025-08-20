المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: صلاح من اللاعبين الذين يتحملون المسؤولية في ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:42 م 20/08/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

أكد الهولندي فان دايك مدافع ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح من اللاعبين الذين يتحملون المسؤولية تجاه العديد من الأمور التي قد تحدث داخل النادي.

وتوج صلاح، أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).

وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يُحرز الجائزة ثلاث مرات، بعد فوزه بها في عامي 2018 و2022 أيضًا.

صلاح: قدمت أفضل مواسمي مع ليفربول.. والضغط سيكون أكبر

وقال فان دايك عن الترابط في العلاقة بين اللاعبين في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "الأمر يشبه الأخوّة، بالنسبة لي شخصيًا، أشعر أنني أتحمل المسؤولية تجاه الجميع، إذا شعرت أن أحد اللاعبين حزين أو يتعرض للكثير من الانتقادات أو أي شيء من هذا القبيل، أشعر أنني مسؤول عن ذلك، ويؤلمني أيضًا".

وأضاف: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لنقدم أداءً جيدًا، لا أحد يريد أن يظهر بمستوى سيئ، لكننا جميعًا بشر، وهذه حقيقة أضعها نصب عيني".

وأكمل: "لا أتحمل هذا بمفردي، لدي فريق من حولي: روبو [أندي روبرتسون]، ومو [محمد صلاح]، و [أليسون بيكر]، و[جو جوميز]، هؤلاء من اللاعبين الكبار الذين تواجدوا في النادي لسنوات عديدة أيضًا، لديهم مسؤولياتهم وهم يقومون بها على أكمل وجه داخل النادي".

سعرها 600 ألف دولار.. ساعة صلاح تخطف الأنظار في حفل جوائز الأفضل (صور)

ليفربول محمد صلاح فان دايك

