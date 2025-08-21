المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت قبل مواجهة نيوكاسل: لا تسألونني عن إيزاك.. والأفضل الحديث عن لاعبينا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:48 م 21/08/2025
سلوت

أرني سلوت مدرب ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول عن مواجهة نيوكاسل يونايتد، مُعلقًا على الأنباء الكثيرة حول ضم ألكسندر إيزاك.

ويحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالع مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

وقال سلوت في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لا أعتقد أن نيوكاسل يعاني من مشاكل، لقد بدأوا بداية جيدة جدا ضد أستون فيلا، وكان بإمكانهم الحصول على أكثر من النقطة الواحدة التي حصلوا عليها".

وأضاف: "أرى أن الأجواء ستكون مذهلة في ملعب سانت جيمس بارك مثلما حدث في الموسم الماضي، هذا سيكون التحدي بالنسبة لنا".

وأكمل: "الشيء الأساسي الذي يجب أن نكون مستعدين له هو لاعبو وسطهم، وثلاثي خط هجومهم، أتوقع أن إيزاك لن يلعب لكن ما زال لديهم جوردون، إيلانجا، بارنز، وميرفي".

وتابع: "أنا سعيد جدًا بالفريق الحالي لليفربول ولكن كما هو الحال دائمًا، إذا اعتقدنا أننا قادرون على تدعيم وتحسين مركز ما، وكان هناك لاعب متاح قادر على تحسين أدائنا، فيعمل النادي على ضمه".

وبسؤاله عن إيزاك مهاجم نيوكاسل وارتباطه بالقدوم إلى ليفربول، رد المدرب الهولندي، قائلًا: "ليس لدي شيئا لأقوله، إذا سألني أحد، فالإجابة هي نفسها كما ذكرت مرارًا و تكرارًا، يمكنني التأثير على المباراة بما أملكه من لاعبين على مقاعد البدلاء، من الأفضل التحدث عن اللاعبين الحاليين في فريقي".

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ليفربول نيوكاسل يونايتد محمد صلاح أرني سلوت ألكسندر إيزاك

