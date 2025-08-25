المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عزل نفسه عن الفريق.. تفاصيل جديدة في أزمة إيزاك مع نيوكاسل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:56 م 21/08/2025
إيزاك

المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك

تزداد حدة التوتر بين المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك وإدارة نادي نيوكاسل يونايتد، بعدما شوهد اللاعب وهو يتدرب منفردًا في مقر النادي، مرتديًا زي الفريق، وسط استمرار الجدل حول مستقبله.

تفاصيل جديدة في أزمة إيزاك

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن إيزاك بدا محبطًا خلال عودته للتدريبات، حيث خاض تدريبات خفيفة بعيدًا عن زملائه، اقتصرت على الجري وبعض التمريرات البسيطة، تحت إشراف أحد مدربي الأكاديمية، في غياب أي من أفراد الجهاز الفني الأول.

7 نجوم ينتظرون الرحيل في الدوري الإنجليزي

وأشارت إلى أن المدرب إيدي هاو غادر مقر التدريب بعد دقائق قليلة من وصول اللاعب، دون أي تواصل بينهما، في مؤشر جديد على عمق الخلاف.

ماذا حدث؟

كان المهاجم، الذي سجل 27 هدفًا في الموسم الماضي، قد فجر أزمة الثلاثاء الماضي بعدما أعلن رغبته في الرحيل، متهمًا النادي بعدم الوفاء بوعوده، مؤكداً أن "الرحيل هو الخيار الأفضل".

إيزاك يعلق لأول مرة على أزمته مع نيوكاسل

ورد نيوكاسل ببيان رسمي نفى فيه تقديم أي التزامات للاعب بشأن السماح له بالمغادرة.

التوترات بين الطرفين تصاعدت بعد غياب إيزاك عن حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في مانشستر، ورفضه المشاركة في مباراة أستون فيلا، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مالية من إدارة النادي.

ويبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار، خاصة مع اقتراب مواجهة نيوكاسل المرتقبة أمام ليفربول يوم الاثنين المقبل، رغم تأكيد الإدارة أنها ما زالت حريصة على الاحتفاظ بخدمات المهاجم الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل ذا صن ألكسندر إيزاك إيدي هاو الانتقالات أزمة إيزاك

