المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الرفض الثالث.. نيوكاسل يتلقى ضربة في مفاوضات ضم ويسا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:59 م 21/08/2025
يوان ويسا مهاجم برينتفورد

يوان ويسا

تلقى نادي نيوكاسل يونايتد ضربة جديدة في مساعيه لضم المهاجم الكونغولي يوان ويسا من صفوف برينتفورد، بعدما رفض الأخير عرضًا محسنًا بلغت قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، يتضمن 35 مليونًا كمبلغ أساسي بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات، بحسب موقع "teamtalk".

برينتفورد لا يفرط في ويسا بسهولة

وأبدى برينتفورد تمسكه بالحصول على 50 مليون جنيه إسترليني نظير الاستغناء عن لاعبه، في وقت يقترب فيه ويسا من دخول عامه الأخير مع النادي، مما يفتح الباب أمام رحيله مجانًا بنهاية الموسم في حال عدم التوصل لاتفاق.

7 نجوم ينتظرون الرحيل في الدوري الإنجليزي

ورغم غياب المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا عن المباراة الافتتاحية أمام نوتنجهام فورست، وابتعاده عن المشاركة منذ نهاية الموسم الماضي بسبب تخلفه عن فترة الإعداد، إلا أنه ظهر هذا الأسبوع في تدريبات الفريق تحت قيادة كيث أندروز، تمهيدًا للقاء أستون فيلا يوم السبت.

عودة تدريجية وإشارة للرحيل

ونشر الحساب الرسمي لبرينتفورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لويسا وهو يسدد الكرة على المرمى خلال المران، مع تعليق: "كل النوايا موجهة نحو فيلا".

تفاصيل جديدة في أزمة إيزاك مع نيوكاسل

في المقابل، أثار اللاعب الجدل بعد أن ألغى متابعته للحسابات الرسمية للنادي عبر منصات التواصل، في إشارة إلى رغبته في الرحيل، وسط اهتمام متواصل من نيوكاسل الذي يرى في ويسا دعمًا هجوميًا مهمًا قبل إغلاق سوق الانتقالات.

 

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل البريميرليج برينتفورد يوان ويسا سوق الانتقالات كيث أندروز انتقالات الصيف أستون فيلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg