الرفض الثالث.. نيوكاسل يتلقى ضربة في مفاوضات ضم ويسا

تلقى نادي نيوكاسل يونايتد ضربة جديدة في مساعيه لضم المهاجم الكونغولي يوان ويسا من صفوف برينتفورد، بعدما رفض الأخير عرضًا محسنًا بلغت قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، يتضمن 35 مليونًا كمبلغ أساسي بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات، بحسب موقع "teamtalk".

برينتفورد لا يفرط في ويسا بسهولة

وأبدى برينتفورد تمسكه بالحصول على 50 مليون جنيه إسترليني نظير الاستغناء عن لاعبه، في وقت يقترب فيه ويسا من دخول عامه الأخير مع النادي، مما يفتح الباب أمام رحيله مجانًا بنهاية الموسم في حال عدم التوصل لاتفاق.

7 نجوم ينتظرون الرحيل في الدوري الإنجليزي

ورغم غياب المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا عن المباراة الافتتاحية أمام نوتنجهام فورست، وابتعاده عن المشاركة منذ نهاية الموسم الماضي بسبب تخلفه عن فترة الإعداد، إلا أنه ظهر هذا الأسبوع في تدريبات الفريق تحت قيادة كيث أندروز، تمهيدًا للقاء أستون فيلا يوم السبت.

عودة تدريجية وإشارة للرحيل

ونشر الحساب الرسمي لبرينتفورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لويسا وهو يسدد الكرة على المرمى خلال المران، مع تعليق: "كل النوايا موجهة نحو فيلا".

تفاصيل جديدة في أزمة إيزاك مع نيوكاسل

في المقابل، أثار اللاعب الجدل بعد أن ألغى متابعته للحسابات الرسمية للنادي عبر منصات التواصل، في إشارة إلى رغبته في الرحيل، وسط اهتمام متواصل من نيوكاسل الذي يرى في ويسا دعمًا هجوميًا مهمًا قبل إغلاق سوق الانتقالات.