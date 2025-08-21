المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملك "الجوائز" في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحتفي بصلاح (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:59 م 21/08/2025
احتفى نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح الذي حصد جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وتسلم صلاح، مساء يوم الثلاثاء الماضي، جائزة لاعب عام 2025 بإنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

طالع مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

وأصبح النجم المصري أكثر من حقق هذه الجائزة تاريخيًا برصيد 3 مرات، بعد أن فاز بها في 2018 و2022.

وأقام ليفربول جلسة تصوير للاحتفال بمحمد صلاح بصحبة الجوائز الثلاثة التي توج بها كأفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين.

شاهد جلسة تصوير محمد صلاح في ليفربول من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

ماذا قدّم صلاح في موسم 2024-2025؟

حصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، بعدما سجل 29 هدفا بفارق 6 أهداف أمام أليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثاني.

وبهذا توج النجم المصري بجائزة هداف بريميرليج للمرة الرابعة في مسيرته، ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، مهاجم أرسنال السابق، الذي فاز بالجائزة 4 مرات أيضا.

كذلك حصد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة.

وإجمالا خاض صلاح 52 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 23، وأسهم في فوز فريق المدرب أرني سلوت بلقب الدوري الإنجليزي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح جوائز صلاح

