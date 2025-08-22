المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مرموش يتحدث عن.. قمة مستوى صلاح.. التدرب مع جوارديولا.. وشراكة هالاند

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:40 م 22/08/2025
صلاح مرموش

عمر مرموش ومحمد صلاح من مباراة ليفربول والسيتي

تحدث الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن تألق محمد صلاح، والتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا، بالإضافة إلى اللعب بجوار إرلينج هالاند.

عمر مرموش يستعد لخوض مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، المقرر لها في تمام الساعة (2:30) مساء غد السبت، على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

"قضيت وقتًا عصيبًا".. مرموش: جيمس أصعب خصم واجهته في البريميرليج

مرموش يتحدث عن صلاح

وقال مرموش عبر شبكة "TNT": "صلاح كان أفضل لاعبًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وظل في قمة مستواه على مدار مواسم عديدة، جميعنا نعرف الجودة التي يمكلها".

أضاف: "وصل هوجو إيكيتيكي للتو إلى ليفربول، لقد كانت بدايته للموسم جيدة جدًا، وهذا لا يفاجئني، لعبت معه في فرانكفورت، وهو أيضًا يتمتع بالعديد من الصفات، ولكن نأمل أن نتمكن من الفوز عليهم عندما نلعب ضدهم".

جوارديولا أفضل مدرب في العالم

واصل الدولي المصري عن التدرب مع جوارديولا: "لقد كان الأمر مذهلًا، العمل مع أفضل مدرب في العالم ومحاولة التعلم منه دائمًا وكيفية شرحه للعبة والتكتيكات، إنه يشرح الأمر بطريقة تساعدك على فهم اللعبة وتحسين أدائك".

أوضح: "شغفه في كل تدريب وكل مباراة، يدفعك لتقديم أفضل ما لديك، وأنا سعيد جدًا بالعمل تحت قيادة أفضل مدرب في العالم".

منافسة ثنائية وصدام مستحيل.. موسم شاق ينتظر عمر مرموش في السيتي (تحليل)

ثنائية مرموش مع هالاند

ثم أضاف عن هالاند: "لقد سجل العديد من الأهداف لفترة طويلة من الوقت، وكان دائمًا متحفزًا، ووجد هذا الجوع للاستمرار في التقدم، وإحراز هذا العدد من الأهداف".

زاد: "إنه أمر مثير للإعجاب، ويساعدني التواجد هنا مع لاعب مثل هالاند، الذي يجيد تسجيل الأهداف واستغلال المساحات، إنه لمن دواعي سروري العمل معه".

أشار عن الشراكة مع هالاند؟ "لقد تطورت كثيرًا، أعتقد أن الأهم هو الصداقة التي تجمعنا خارج الملعب، والتي تنعكس على أرض الملعب".

اختتم مرموش تصريحاته قائلًا: "يحاول كل منا دائمًا دعم الآخر، سواءً كنا في الملعب معًا أم لا، مجرد وجوده في الملعب يزيد من التهديد على الخصم".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
محمد صلاح مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز عمر مرموش إرلينج هالاند

