مرموش بين البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام في البريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:58 ص 23/08/2025
مرموش

الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة نظيره فريق توتنهام هوتسبرز، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، تنطلق بحلول الساعة (2:30) مساء اليوم السبت،على ملعب الاتحاد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج.

مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام.. تفاصيل ما قبل المباراة من هنا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

صحيفة "مترو" البريطانية، أشارت إلى تواجد الدولي المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي للمباراة الثانية تواليًا في البريميرليج، ليستمر جيريمي دوكو بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

"مترو" أوضحت أن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع، يشهد تغييرًا واحدًا، من خلال الدفع إبقاء أوسكار بوب بين البدلاء ودخول ريان شرقي بدلًا منه.

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع، على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إرلينج هالاند.

منافسة ثنائية وصدام مستحيل.. موسم شاق ينتظر عمر مرموش في السيتي (تحليل)

وكان عمر مرموش شارك في الدقيقة 66 خلال مباراة مانشستر سيتي الماضية ضد وولفرهامبتون، ولم يسهم تهديفيًا في الانتصار الكبير للفريق (4-0).

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز عمر مرموش توتنهام هوتسبرز

