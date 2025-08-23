تتجه الأنظار صوب مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير، والتي ستجمع بين الفريقين لحساب منافسات الدوري الإنجليزي، وستقام أحداثها على أرضية ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام، لحساب منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ستنطلق اليوم السبت.

رغبة متبادلة

ترتكز آمال مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أمام توتنهام، بحثًا عن مواصلة الانتصارات وتحقيق ما عجز عنه الفريق بالموسم الماضي، باستمرار النتائج الإيجابية من أجل هدف استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي خسره مبكرًا أمام ليفربول بالموسم الماضي.

ويرغب توتنهام المتوج بلقب الدوري الأوروبي، في وضع بصمته في الدوري الإنجليزي، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام كتيبة بيب جوارديولا، لينضم إلى ركب الفرق المتنافسة من أجل التتويج بـ"بريميرليج".

توتنهام يتفوق تاريخيًا أمام مانشستر سيتي

يظهر تفوق فريق توتنهام أمام نظيره مانشستر سيتي، في تاريخ مواجهات الثنائي في بطولة الدوري الإنجليزي، وفقًا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" المختص في الأرقام والانتقالات.

جاء تفوق توتنهام أمام مانشستر سيتي، بوضوح إذ حقق الفريق اللندني الفوز أمام غريمه القاطن في مدينة مانشستر خلال 29 مباراة من إجمالي 56 لقاء جمع بينهما.

مانشستر سيتي حقق الفوز أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، خلال 19 مباراة فقط، وسيطر التعادل على مواجهات الثنائي في 8 مناسبات، وهو ما يظهر تفوق الفريق اللندني.

الفارق في عدد المباريات التي حقق فيها توتنهام الفوز أمام مانشستر سيتي، لم يكن كذلك في الأهداف، حيث ظهر التقارب بشكل كبير بين الفريقين، حيث نجح النادي اللندني في تسجيل 81 هدفًا مقابل 80 للسماوي.

بين مرونة فرانك وقوة جوارديولا.. قراءة فنية لقمة مانشستر سيتي وتوتنهام (تحليل)

هدافو مباريات مانشستر سيتي ضد توتنهام

يتربع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، على قمة هدافي مواجهات فريقه أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا بينما يحل خلفه جيرمين ديفو، لاعب النادي اللندني برصيد 7 أهداف.

- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي): 11 هدفًا.

- جيرمين ديفو (توتنهام هوتسبير): 7 أهداف.

- إيدين دجيكو (مانشستر سيتي): 6 أهداف.

- روبي كين (توتنهام هوتسبير): 5 أهداف.

- إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي): 5 أهداف.

طالع أخبار الدوري الإنجليزي من هنا.

آمال مرموش

يأمل المهاجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في افتتاح سجله التهديفي بالدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، بعد أن شارك أمام وولفرهامبتون، إلا إنه لم يقدم ما سعى إليه.

وشارك عمر مرموش رفقة مانشستر سيتي أمام وولفهامبتون، خلال 24 دقيقة إلا أن الدولي المصري لم ينجح في هز الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة خلال المواجهة.

كان قد انضم مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، ونجح الدولي المصري في تسجيل 8 أهداف وتمكن من تقديم 3 تمريرات حاسمة، خلال 25 مباراة شارك بها بواقع 1699 دقيقة بالموسم المنقضي.

طالع جدول مباريات اليوم السبت من هنا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره توتنهام، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

تنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط، ويذاع اللقاء عبر قناة "بي إن سبوت 1".