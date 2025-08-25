يحل ليفريول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول - حامل اللقب- افتتح موسمه بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، بينما تعادل نيوكاسل سلبيا مع أستون فيلا.

ليفربول يستهدف تحقيق رقمين قياسيين أمام نيوكاسل

يستهدف نادي ليفربول، تحقيق رقمين قياسيين خلال مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، على المستوى الهجومي والتهديفي.

سيعادل ليفربول الرقم القياسي للنادي في أطول سلسلة من الأهداف في مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا سجل أمام نيوكاسل (36 مباراة بين مارس 2019 وفبراير 2020).

وسيكون تسجيل هدف لفريق آرني سلوت في مباراة نيوكاسل رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي، بتسجيله في 22 مباراة متتالية خارج أرضه في الدوري.

هل يواصل صلاح إسقاط ضحيته "نيوكاسل"؟

أرقام قبل مباراة نيوكاسل وليفربول

ليفربول فاز في خمس من آخر سبع مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل، وتعادل في المباراتين الأخريين.

بشكل عام، لم يتعرض للخسارة في آخر 17 مواجهة له في الدوري أمام نيوكاسل (12 فوزًا وخمسة تعادلات)، منذ خسارته خارج أرضه بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2015.

الريدز تأخروا 1-0 في كل من آخر زيارتين لهم إلى ملعب سانت جيمس بارك، لكنهم نجحوا في العودة والفوز 2-1 في موسم 2023-24 والتعادل 3-3 في الموسم الماضي.

تدريبات ليفربول سر هدف صلاح في بورنموث

قد يصبح هوجو إيكيتيكي أول لاعب من ليفربول منذ دانييل ستوريدج في يناير 2013 يسجل في كل من أول ثلاث مباريات له مع النادي.

ليفربول سجل 90 هدفًا في 39 مباراة في الدوري الممتاز تحت قيادة سلوت حتى الآن، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة، وهو أفضل معدل لأي مدرب للريدز في الدوري الممتاز.

محمد صلاح يكشف مصير جوائزه الفردية

نيوكاسل فاز بأول مباراة له على أرضه في الموسم في كل من المواسم الثلاثة السابقة تحت قيادة إيدي هاو.

نيوكاسل فازوا في آخر ثلاث مباريات لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز أقيمت يوم الاثنين دون أن تهتز شباكهم، رغم أن كل هذه الانتصارات جاءت خارج أرضهم.

جدول مباريات اليوم