يعتقد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن فريقه كان نائمًا أمام توتنهام، موضحًا في سياق منفصل أن العمل ما زال قائمًا في سوق الانتقالات هذا الصيف.

وخسر مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد (2-0) أمام توتنهام في لقاء جمعهما ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

جوارديولا يتحدث عن سقوط مانشستر سيتي أمام توتنهام

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة TNT التليفزيونية، اليوم السبت: "كان لدي شعور بأننا قدمنا أداءً أفضل بقليل من النتيجة.. بدأنا بشكل جيد ثم استقبلنا هدفًا، وفشلنا في التعامل مع الأمور السهلة رغم الجودة التي نملكها على المستوى الفردي".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "أصبحت موقفنا أصعب بعد الهدف الثاني.. لكننا صنعنا الكثير من الفرص، وكنا نستحق ركلة جزاء لم تحتسب لبوب وبعدها كانت هناك فرصتين لهالاند وشرقي".

وأكمل: "النتيجة ليست جيدة لمانشستر سيتي، لكن المشوار ما يزال طويل جدًا، وسنتعلم من ذلك".

واستفاض: "توتنهام دائما ما يعاقبني في مثل تلك المواقف من كرة واحدة فقط.. لكن حتى مع ذلك، كنا نائمين كثيرًا قبل وبعد الهدف، ولم نستطع بناء اللعب لأنهم كانوا متمركزين بشكل جيد، وكثير من الفرق تضغط عاليًا وعلينا قراءة ذلك جيدًا".

وواصل: "سنرى ما سيحدث في سوق الانتقالات، ما يزال أمامنا أسبوع، وسنواصل الحديث مع اللاعبين والوكلاء".

قبل أن يختتم بشأن اختيار حارس مانشستر سيتي: "جيمس ترافورد قدم مباراة جيدة أمام وولفرهامبتون، لذا قررنا أن نواصل الاعتماد عليه ضد توتنهام".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يملك 3 نقاط من الفوز على وولفرهامبتون في افتتاحية الدوري الإنجليزي، بينما حافظ توتنهام على العلامة الكاملة، إثر انتصار أول على بيرنلي.