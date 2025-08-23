المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوارديولا: كنا نائمين أمام توتنهام.. وسوق الانتقالات مستمر في مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:49 م 23/08/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

يعتقد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن فريقه كان نائمًا أمام توتنهام، موضحًا في سياق منفصل أن العمل ما زال قائمًا في سوق الانتقالات هذا الصيف.

وخسر مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد (2-0) أمام توتنهام في لقاء جمعهما ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

جوارديولا يتحدث عن سقوط مانشستر سيتي أمام توتنهام

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة TNT التليفزيونية، اليوم السبت: "كان لدي شعور بأننا قدمنا أداءً أفضل بقليل من النتيجة.. بدأنا بشكل جيد ثم استقبلنا هدفًا، وفشلنا في التعامل مع الأمور السهلة رغم الجودة التي نملكها على المستوى الفردي".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "أصبحت موقفنا أصعب بعد الهدف الثاني.. لكننا صنعنا الكثير من الفرص، وكنا نستحق ركلة جزاء لم تحتسب لبوب وبعدها كانت هناك فرصتين لهالاند وشرقي".

وأكمل: "النتيجة ليست جيدة لمانشستر سيتي، لكن المشوار ما يزال طويل جدًا، وسنتعلم من ذلك".

واستفاض: "توتنهام دائما ما يعاقبني في مثل تلك المواقف من كرة واحدة فقط.. لكن حتى مع ذلك، كنا نائمين كثيرًا قبل وبعد الهدف، ولم نستطع بناء اللعب لأنهم كانوا متمركزين بشكل جيد، وكثير من الفرق تضغط عاليًا وعلينا قراءة ذلك جيدًا".

وواصل: "سنرى ما سيحدث في سوق الانتقالات، ما يزال أمامنا أسبوع، وسنواصل الحديث مع اللاعبين والوكلاء".

قبل أن يختتم بشأن اختيار حارس مانشستر سيتي: "جيمس ترافورد قدم مباراة جيدة أمام وولفرهامبتون، لذا قررنا أن نواصل الاعتماد عليه ضد توتنهام".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يملك 3 نقاط من الفوز على وولفرهامبتون في افتتاحية الدوري الإنجليزي، بينما حافظ توتنهام على العلامة الكاملة، إثر انتصار أول على بيرنلي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg