كولين يحتفل بهدف بيرنلي الأول في سندرلاند

حقق نادي بيرنلي أول فوز له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم السبت، على حساب سندرلاند، في مباراة توقفت 4 دقائق.

وتفوق بيرنلي على أرضه في ملعب تيرف مور (2-0) على سندرلاند، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان بيرنلي خسر افتتاحية الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة أمام توتنهام، في الوقت الذي انتصر خلاله سندرلاند بالنتيجة ذاتها على وست هام.

أول فوز لبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تلقى سندرلاند ضربة في الدقيقة 9 بإصابة المدافع دانيال بالارد الذي لم يتمكن من مواصلة اللعب أمام بيرنلي.

وبعدها بدقائق، سجل لايلي فوستر هدفًا لبيرنلي في الدقيقة 18 قبل إلغائه بداعي ارتكاب المهاجم الجنوب أفريقي نفسه مخالفة ضد أحد لاعبي سندرلاند.

وكاد الإيفواري سيمون أدينجرا يتلقى بطاقة حمراء بعد مشاجرة مع التونسي حنبعل المجبري، لكن الحكم اكتفى بإشهار بطاقة صفراء عند حدود الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، تمكن بيرنلي من تسجيل هدف أول عن طريق تسديدة مقوسة من جوش كولين، صوبها من على حدود منطقة جزاء سندرلاند في الدقيقة 47.

واستمرت أفضلية بيرنلي حتى قضى جيدون أنتوني على آمال الضيوف بإضافة هدف ثان في الدقيقة 88، إثر مراوغة رائعة لحارس سندرلاند.

مباراة توقفت 4 دقائق

شهدت مباراة بيرنلي وسندرلاند واقعة غير مألوفة في ملاعب كرة القدم الإنجليزية عند حدود الدقيقة 53.

واضطر الحكم إلى إيقاف مباراة بيرنلي وسندرلاند بسبب عطل غريب في كشافات ملعب تيرف مور، إذ ظلت الأضواء تعمل ثم تطفئ بشكل مفاجئ، كأنها حلبة مصارعة، ما تسبب في إلهاء اللاعبين.

وبعد قرابة 4 دقائق، نجح المسؤولون عن ملعب تيرف مور في إعادة ضبط الأضواء، ليستأنف اللعب مجددًا.