بعد خماسية في شباك ليدز.. موعد مباراة أرسنال المقبلة ضد ليفربول

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:02 م 23/08/2025
أرسنال - ارسنال

موقعة مرتقبة لأرسنال أمام ليفربول

واصل أرسنال بدايته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزًا كاسحًا على ضيفه ليدز يونايتد بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد 2025/2026.

وسيطر الجانرز على اللقاء منذ بدايته، حيث شهدت المباراة تألق المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، الوافد الجديد، الذي أحرز أول أهدافه بقميص الفريق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

قصة احتفال ساخر لجيوكيريس مع أرسنال

وحافظ أرسنال بهذا الانتصار على العلامة الكاملة بعد جولتين، ليتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على توتنهام.

قبل المباراة، أعلن النادي اللندني عن صفقة جديدة باستعادة لاعب الوسط المهاجم إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس بعقد طويل الأمد، حيث قُدّم أمام جماهير ملعب الإمارات في خطوة تهدف لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

موعد مباراة أرسنال المقبلة ضد ليفربول

يستعد أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفًا على ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد" يوم 31 أغسطس الجاري.

دومان يسجل مشاركة تاريخية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول قد استهل مشواره بالفوز على بورنموث (4-2)، بينما يخوض مواجهة قوية أمام نيوكاسل في الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل، قبل صدامه المرتقب مع أرسنال.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال ليفربول موعد مباراة أرسنال المقبلة أرسنال ضد ليفربول

