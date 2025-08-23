اقترب حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما قرر المدرب بيب جوارديولا إعادة بناء فريقه.

وضم جوارديولا في وقت سابق من الميركاتو الصيفي، الحارس جيمس ترافورد لاعب السيتي السابق، قادمًا من صفوف بيرنلي، لتعزيز مركز الحراسة، في ظل احتمالية رحيل الثنائي إيدرسون وأورتيجا.

في انتظار رحيل إيدرسون.. دوناروما يوافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي

كان دوناروما أحد أشهر الحراس في العالم، مع ميلان ثم باريس سان جيرمان، لكن تألقه الأبرز كان مع المنتخب الإيطالي في يورو 2020.

تألق دوناروما في الموسم الماضي مع النادي الفرنسي، وساهم بصورة كبيرة في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة للثلاثية المحلية، لكن لطالما كانت هناك تساؤلات حول قدراته على اللعب بقدميه تحت الضغط.

وتعود إلى الذاكرة لقطة هدف كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد وباريس، عندما ضغط على دوناروما ليرسل تمريرة خاطئة، تحولت في النهاية لهدف كتب بداية عودة الميرنجي وسقوط نادي العاصمة الفرنسية.

أرقام مقلقة.. ماذا قدم دوناروما وإيدرسون في الموسم الماضي؟

بلغت نسبة دقة تمريراته 85.4% في مباريات الدوري فقط خلال موسم 2024/2025، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة الموسم السابق البالغة 87.1%، وأفضل من نسبة 84% في موسم 2022/2023.

خريطة تمريرات دوناروما في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي

لكن على الجانب الآخر كانت نسبة تصدياته البالغة 66.2% فقط في موسم 24/25 من الدوري الفرنسي هي الأسوأ له في باريس، وهو انخفاض كبير عن نسبة 81.8% في الموسم السابق.

كما أن التمريرات الطويلة التي تصل لمسافة 30 مترًا أو أكثر ساهمت في التشكيك بقدرات دوناروما، حيث أرسل 16 تمريرة صحيحة فقط من 69 في الدوري الفرنسي، بنسبة دقة 23% فقط.

كما أرسل دوناروما 60 من أصل 284 تمريرة طويلة في جميع المسابقات، بمعدل تمريرة صحيحة من كل 5 تقريبًا، وهو ما قد يثير الشك حول قدرته على تقديم الإضافة لكتيبة مانشستر سيتي، تحت قيادة جوارديولا.

وفي الجهة الآخرى، تعكس أرقام إيدرسون قدراته المميزة في اللعب بقدميه، حيث وصلت دقة تمريراته إلى 86%، بينما دقة تمريراته الطويلة بلغت 58% في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمسات إيدرسون للكرة في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي

وكان إيدرسون هو أكثر حارس صناعة للأهداف في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، بفضل تمريراته الطويلة المتقنة، نحو خط الهجوم بقيادة هالاند، حيث صنع 4 أهداف للسيتزنز، وهو الأعلى في تاريخ البطولة بشكل عام.

أسلوب جديد بداية من حراسة المرمى.. طفرة جوارديولا في الدوري الإنجليزي

وكان جوارديولا قد صنع طفرة في الدوري الإنجليزي، على صعيد أدوار حارس المرمى، حيث كانت من أبرز قراراته في بداية مسيرته مع السيتزنز، الاستغناء عن الحارس الدولي جو هارت، وضم كلاوديو برافو.

وعاد جوارديولا ليعزز صفوفه بحارس آخر، وهو البرازيلي إيدرسون في صيف 2017، وهو الذي كان يلعب في مركز الجناح في صغره، وذلك بفضل قدرته الممتازة على التمرير، والهدوء الذي يتمتع به في التعامل مع ضغط الخصم.

ومنذ ذلك الوقت، ساهم جوارديولا في تغيير أسلوب لعب الفرق، وتحديدًا على صعيد البناء من الخلف، بداية من تغيير نسبة تمرير ضربة المرمى، بعدما كانت الأغلبية تتجه لإرسالها نحو منتصف ملعب الخصم، ليصبح العكس هو السائد، بتمرير الكرة في منتصف ملعب الفريق نفسه، أو حتى داخل منطقة الجزاء.

خطأ ترافورد يسقط مانشستر سيتي أمام توتنهام

وظهرت معاناة السيتي أمس ضد توتنهام، بسبب فشل جيمس ترافورد الحارس الجديد في مساعدة فريقه على الخروج بالكرة بشكل صحيح.

ترافورد يخيب الآمال.. هل يصبح دوناروما الحل؟

وتسبب ترافورد في استقبال فريقه للهدف الثاني، عن طريق جواو بالينيا في الشوط الأول، بعد تمريرة خاطئة لزميله نيكو جونزاليس، قطعها بابي ماتار سار بسهولة.

خطأ ترافورد في التمرير رغم توجيهات زميله أوسكار بوب

ورغم أن دقة تمريرات ترافورد بلغت 70%، لكن جوارديولا يحتاج لما هو أفضل، من أجل تطبيق أسلوب لعبه المفضل، خاصة أن الحارس الشاب أرسل 13 تمريرة طويلة بينها 4 فقط جاءت بشكل صحيح.

جوارديولا: كنا نائمين أمام توتنهام.. وسوق الانتقالات مستمر في مانشستر سيتي

ويبقى السؤال الأكثر غموضًا، هو هل قرر جوارديولا تغيير أسلوبه، أو التضحية بأدوار الحارس في بناء اللعب، من أجل ضم دوناروما المميز على صعيد التصديات مقارنة بترافورد وإيدرسون؟، أم سينجح مدرب السيتي في صنع نسخة جديدة من الحارس الإيطالي؟، هذا ما قد تجيبه عليه الأيام المقبلة من سوق الانتقالات، وحتى نهاية الموسم الجاري حال إتمام الصفقة.